Martín Guzmán y Kristalina Georgieva trabajarán en programas alternativos al "stand by"

El ministro de Economía, Martín Guzmán, se reunió este sábado con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva -en el marco del foro de ministros de finanzas de los países integrantes del G-20 que se lleva a cabo en Arabia Saudita-, y revelaron que trabajan en un nuevo programa para reemplazar el actual "stand by". También acordaron el envío de una próxima misión del FMI para revisar la economía argentina .

Durante la reunión, el ministro transmitió "su satisfacción por el intercambio constructivo sobre los desafíos del país y el camino a seguir para garantizar un crecimiento más sostenible e inclusivo", indicó Economía a través de un comunicado.

Very good meeting with Minister @Martin_M_Guzman at the #G20SaudiArabia. I welcomed the Argentine authorities’ commitment to continue to deepen our engagement including through an Article IV & steps toward an IMF-supported program in the future. pic.twitter.com/GUTzMFRfFf