Quaden Bayles ¿bullying o estafa?

Quaden Bayles, de origen australiano, nació con acondroplasia y ha causado revuelo por un video viral.

Quaden Bayles, de origen australiano, nació con acondroplasia y ha causado revuelo por un video viral.

Por redes sociales circuló un video que le ha dado la vuelta al mundo. Su contenido, la historia de un niño de nueve años desconsolado por ser una víctima más del bullying en la escuela. Aunque muchos se han identificado por el caso de Quaden Bayles, quien fue grabado llorando en la parte trasera del auto por su madre, algunos usuarios se han dedicado a demostrar que el contenido es falso.

Quaden Bayles, de origen australiano, nació con acondroplasia y se ha puesto en la mira de todos al ser el protagonista de un video que fue colgado por su madre en Facebook en el que le dice a la cámara: “Dame un cuchillo, quiero suicidarme”. Según la señora Bayles, se difundió el video para concientizar a la sociedad sobre el bullying. “Esto es lo que el bullying causa, por eso por favor eduquen a sus hijos.

Quiero que la gente sepa cómo nos está afectando a nosotros como familia. Tengo que estar siempre vigilando a mi hijo por sus continuos intentos de suicidio”, agregó Bayles. La acondroplasia es un padecimiento que se origina por la falta de la hormona de crecimiento en la etapa de desarrollo físico del paciente, que habitualmente llega a medir menos de 140 centímetros si es hombre y menos de 130 si es una mujer. Aunque el video en principio era una súplica a la sociedad para frenar las burlas, ahora se ha convertido en un movimiento.

Con más de 16 millones de vistas desde el pasado 18 de febrero, Bayles ha recibido una gran cantidad de apoyo de todo el mundo, según Seven News. Hasta actores de la talla de Hugh Jackman han querido mostrar su apoyo. En un video en Twitter, Jackman le dice a Bayles: “No importa qué, tienes un amigo en mí. Quaden, eres más fuerte de lo que sabes, amigo. Todos, seamos amables unos con otros. El acoso no está bien, punto”. Asimismo se pudo conocer que una página de GoFund Me creada por el comediante estadounidense Brad Williams ha recaudado casi 170.000 dólares, y está usando el dinero para enviar a Bayles y su madre a Disneyland en California.

Sin embargo, la verdadera edad de Bayles sigue causando controversia, En su cuenta de Instagram, Quaden tiene más de 206 mil seguidores, comparte fotos y videos con celebridades e incluso con fajos de billetes. Hasta el momento ni el “niño” con acondroplasia ni su mamá han desmentido nada, pero sigue siendo solo un rumor.

Usuarios en internet han señalado que Bayles borró las fotos de su cumpleaños 18. Bayles actualmente es la cara de Stand Tall 4 Dwarsm, una organización benéfica creada por su madre para crear conciencia y detener el acoso, así lo destacó Seven News. Según los informes, el joven se ha sometido a múltiples operaciones y ha sido objeto de abusos en el pasado.