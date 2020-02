La gran actuación, no fue suficiente

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jaguares jugó un gran partido, pero Stormers prevaleció por su notoria jerarquía.

En el marco de la cuarta jornada del Super Rugby 2020, Stormers venció a Jaguares por 17 a 7; en un muy buen partido disputado en Cape Town.

La primera consideración es convenientes direccionarla en afirmar que el encuentro tuvo la calidad que era dable esperar: fundamentalmente, porque el remozado elenco argentino, comenzó y terminó de manera óptima.

Fundamentalmente en el aspecto defensivo, ya que los 40 minutos iniciales culminaron 3 a 0 en favor de los locales, pese a que establecieron una marcada superioridad en materia de posesión de pelota y territorio.

La franquicia argentina presionó del mejor modo, tuvo solidez en el scrum y se las ingenió para sostener a un adversario de enorme jerarquía; lo que obviamente se realza atendiendo a que hubo una importante cantidad de jugadores con escaso rodaje en estas lides.

Como los casos de Santiago Chocobares y Santiago Socino, quienes fueron titulares por primera vez y, sin dudas, estuvieron a la altura de las circunstancias.

El complemento arrancó con características similares, pero con un hecho de enorme significación: a los 5 minutos, el excelente y joven medio scrum Jantjies recuperó una pelota suelta, corrió más de media cancha y apoyó el primer ensayo del cotejo.

Stormers pareció encontrar los espacios que antes no había tenido, por lo que no extrañó la llegada del segundo try, que estableció un 17 a 0 que, en cierto modo, se justificaba por el predominio territorial y en materia de posesión.

Sin embargo, con algunas variantes significativas, Jaguares cobró cada vez mayor protagonismo, apoyó un buen try, por intermedio del octavo Rodrigo Bruni de estupenda actuación- y estuvo muy cerca de lograr nuevos puntos.

Ante esta circunstancia, la defensa sudafricana se solidificó aún más, haciendo posible que la victoria no corriese peligro, pese a la ascendente producción visitante.

En concreto. Jaguares estuvo muy por encima de lo esperado, atendiendo a que el quince titular estuvo prioritariamente conformado por jugadores que hasta aquí, no tenían esa condición.

Obviamente, esto reafirma lo expresado en otras ocasiones: es muy valioso el recambio existente, lo que permite renovar la ilusión en el futuro. En materia de juego, también hubo elementos de especial valor, como la buena performance en el scrum, lo que es singularmente bienvenido.

Ahora llegarán dos nuevos compromisos en la tierra de los Springboks, ante adversarios de menor jerarquía que el que nos ocupa. Más allá que para ganarle a Bulls y a Sharks, en Pretoria y en Durban, respectivamente, habrá que -al menos- emular la satisfactoria actuación cumplida en la apertura del exigente periplo.

En números

-4 caídas sufrió Jaguares ante Stormers en Newlands: 32 a 25, en 2007; 28 a 20, en 2018; 35 a 8, en 2019 y la que nos ocupa.

-4 partidos disputó hasta el momento Jaguares en la presente edición del torneo. En Buenos Aires, batió a Lions, por 38 a 8 y a Reds, por 43 a 17; mientras que perdió ante Hurricanes, por 26 a 23. Luego, cayó ante Stormers, en Cape Town, por 17 a 7.

Además...

En cuanto a los demás encuentros de la cuarta fecha del Super Rugby 2020, se pusieron en marcha el viernes, en el Orangetheory Stadium de Christchurch, donde Crusaders venció a Highlanders, por 33 a 13; con el referato del neozelandés, Mike Fraser.

En tanto, este sábado, en el Mars Stadium de Ballarat, Sharks superó a Rebels, por 36 a 24, con el arbitraje del sudafricano AJ Jacobs.

Posteriormente, en el Waikato Stadium de Hamilton, Brumbies dio la nota al vencer a Chiefs, por 26 14 (el neozelandés Brendon Pickerill); mientras que en el Suncorp Stadium de Brisbane, Reds derrotó a Sunwolves, por 64 a 5 (el australiano Nic Berry).

La jornada se completaba esta tarde, con el match que en el Loftus Versfeld de Pretoria, protagonizaban Bulls ante Blues, con el arbitraje del sudafricano Marius van der Westhuizen.

De este, modo, hasta aquí, las posiciones de la competición están conformadas del modo que se indica a continuación.

Conferencia Australiana: Brumbies es único puntero, con 13 puntos; Reds suma 7; Rebels y Sunwolves; mientras que Waratahs cierra sin unidades.

Conferencia Neozelandesa: Crusaders es único líder, con 14 puntos; Chiefs suma 13; Hurricanes 8; Blues 5; mientras que Highlanders cierra con 4 unidades.

Conferencia Sudafricana: Stormers es único puntero, con 17 puntos; Sharks suma 14; Jaguares 10; Sharks 8; Lions 5; mientras que Bulls cierra sin unidades.

Síntesis

Stormers 17

Jaguares 7

Escenario: Newlands Stadium de Cape Town.

Referee: Rasta Rasivhenge (SARU).

Asistentes: Egon Seconds y Griffin Colby (SARU).

TMO: Willie Vos (SARU).

Stormers: Steven Kitshoff (capitán, luego Ali Vermaak), Scarra Ntubeni (Chad Solomon) y Frans Malherbe (Wilco Louw); Salmaan Moerat (Chris van Syl) y JD Schickerling (Ernst van Rhyn); Jaco Coetzee, Pieter-Steph du Toit y Juarno Augustus; Herschel Jantjies (Godlen Masimla) y Damian Willemse; Seabelo Senatla (Jean-Luc di Plessis), Jamie Roberts, Ruhan Nel, Sergeal Petersen y Dillyn Leyds.

Head Coach: John Dobsonel.

Jaguares: Nahuel Tetaz Chaparro (Mayco Vivas), Santiago Socino (Julián Montoya) y Santiago Medrano (Joel Sclavi); Matías Alemanno (Guido Petti) y Lucas Paulos; Francisco Gorrissen, Tomás Lezana (Marcos Kremer) y Rodrigo Bruni; Tomás Cubelli (capitán, luego Gonzalo Bertranou) y Domingo Miotti; Sebastián Cancelliere, Juan Cruz Mallía, Santiago Chocobares, Bautista Delguy y Emiliano Boffelli (Matías Moroni).

Head Coach: Gonzalo Quesada.

Primer tiempo: 13, penal de Willemse.

Segundo tiempo: 5, try de Jantjies y goal de Willemse; 13, try de Nel y goal de Willemse; 26, try de Bruni y goal de Miotti.

Amonestado: Frans Malherbe (S).