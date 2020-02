"Si pasás 90 minutos conteniendo, los errores se pueden pagar caros"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El experimentado defensor rojiblanco dijo que “llevamos tres derrotas consecutivas y eso te hace perder confianza y motivación. Yo estoy preocupado más allá de que me siento feliz por este momento mágico que estoy viviendo”.

Es la voz de la experiencia, es el sostén para varios chicos que lo acompañan en la defensa como Calderón y Blasi, es también un gran referente que volvió a ser el capitán en Belo Horizonte (no la ejercía en el torneo local, a la capitanía, por la suspensión). Jonathan Bottinelli ha cumplido con creces en estos tres años, prácticamente, que lleva en Unión, las expectativas que se crearon en torno a su contratación. Jugó muchísimo, demostró que todavía le quedaba -y le queda- el deseo de seguir ganando cosas en el fútbol y que a pesar de su extensa trayectoria y de haber vestido camisetas pesadas en su carrera, ponerse la de Unión es algo que lo motiva.



En el Arena Independencia fue un baluarte. En el primer tiempo se lo veía gritándole a sus compañeros para despertarlos y siendo el hombre que se le paraba de frente al árbitro para recriminarle algunos fallos que, él entendía, no eran justos. No es fácil jugar en Brasil para cualquier equipo argentino en una copa y, de esto, Bottinelli sabe un montón.



—¿Se hizo más duro de lo previsto o esperabas un partido así, Jonathan?



—No los podíamos combatir, los dejábamos que se vengan demasiado y no aguantábamos la pelota en ningún sector de la cancha. Más allá de que los goles fueron de pelota parada y con un penal dudoso. Lo que quería era sostener un poco más la pelota, no dársela tanto a Mineiro.



—¿Sufriste mucho el primer tiempo?



—Sí... Llegó un momento que sólo quería que terminara.



—¿Y después?



—Y después, lo que seguramente ustedes vieron claramente: les dividimos la pelota, lo hicimos más parejo y si bien nos salvamos en algunas contras de ellos, fue otro partido. El 2-0 era duro en lo sicológico, pero estuvimos fuertes en ese aspecto en todo el segundo tiempo más allá de alguna pelota complicada cuando nos adelantamos un poco.



—¿Coincidís con Madelón en que el penal no existió y que el tiro libre que motivó el gol de Otero tampoco fue falta?



—Si digo si coincido o no es algo irrelevante porque se trata de cosas que no se van a cambiar. Son fallos y lo que tenemos que hacer es contrarrestarlos antes de que se produzcan



—Y estuviste cerca del gol también...



—Contra Patronato tuve una situación clara en el primer tiempo y ahora también. No sólo a mí, también se le niega al equipo.



—Volvamos a lo de Mineiro, ¿qué fue lo que cambió en el segundo tiempo?



—El cambio de estrategia hizo que el partido se emparejara, no los dejamos que se instalaran tan fácilmente en nuestro campo.



—Unión hizo muy buenos partidos ante Mineiro en la ida y frente a River, pero jugó mal contra Patronato y en este partido revancha también hubo desniveles en el juego. ¿Por qué les cuesta encontrar regularidad?



—Dejando de lado la clasificación y lo contento que me pone, por más que estoy cansado y quizás no se vea en mi cara, te digo que estoy preocupado porque hace tres partidos que no ganamos. Eso te hace perder motivación y confianza. Hay que trabajar sobre la cabeza y lo futbolístico.



—¿Qué pensás que se debe mejorar en lo futbolístico?



—Si te pasás noventa minutos defendiendo, conteniendo, se pueden pagar caros los errores. Tenemos que mejorar en ese aspecto. Este equipo, creo, fue semifinalista en la copa pasada, ellos metieron dos extremos, tuvieron buen juego externo, se cerraban con precisión y anduvieron bien en la pelota quieta. No desmerezco sus virtudes, pero fijate que cambiamos en el segundo tiempo y el partido fue otro.



—Y después de tantas batallas futboleras que viviste en tu carrera. ¿Cómo ubicás este momento?, ¿es importante para vos?



—Es algo mágico. Cuando estoy terminando la carrera, cuando sé que me queda poco para decir basta, el hecho de vivir estos momentos tan importantes y ser parte de eso, se disfruta el doble. No sé cuánto tiempo más me voy a quedar en Unión, el contrato se termina en tres o cuatro meses, metí dos clasificaciones y este paso a la segunda ronda. Cuando Unión me fue a buscar, lo que mirábamos con los dirigentes y el cuerpo técnico era la tabla de promedios. En casi tres años, no sólo que nos mantuvimos y mejoramos el promedio, sino que metimos dos clasificaciones históricas para el club. Eso lo valoro mucho, incluso para mi propia carrera.



>> ¿Tomará cuenta de lo de Patronato para jugarle a Central Córdoba?

Madelón dijo en Belo Horizonte el jueves a la noche que “la Copa es linda pero distrae” y que “el lunes voy a poner lo mejor”. También había admitido en Paraná que “el equipo estuvo en otra cosa”, dejando en claro también que hubo un Unión sin los pies puestos sobre la tierra en Paraná, teniendo en cuenta el advenimiento de un partido tan trascendente como fue esta revancha ante Mineiro en Brasil.

Si se toman en consideración los dos momentos, se podría discutir sobre qué es “lo mejor” para jugarle a Central Córdoba de Santiago del Estero, el lunes en la avenida. ¿Apostar a los de siempre o poner a algunos de los que habitualmente no juegan?

Por lo pronto, las dos fechas de suspensión que sufrió Walter Bou marcan un primer indicio de la formación. Sin el delantero más titular que hoy tiene Madelón y con la convicción de que el esquema será el habitual 4-4-2, hay que gastar a cuenta de la dupla que terminó jugando en el Arena Independencia de Belo Horizonte: Troyansky-Mazzola.

A partir de allí, el segundo paso es ver cómo están los jugadores después del viaje y del esfuerzo del jueves. Hay algunos que no son titulares y que podrían tener su chance, como por ejemplo el pibe Gerometta (fue titular ante River), Ezequiel Bonifacio (entró bien en Brasil) o el propio Brian Alvarez si es que el técnico quiere tener gente fresca por los costados.

No tiene, a priori, alternativas por el sector central de la mitad de la cancha. Allí, la dupla Méndez-Elías es la titular y no se vislumbra que Assis o Cecchini estén en condiciones de discutir alguno de los dos puestos. Nardoni se fue lesionado del partido de reserva del viernes y no estaría en la consideración de Madelón.

No hay dudas de que estará Moyano en el arco y que el técnico evaluará la situación física de aquellos que habitualmente vienen integrando el sector defensivo, como Blasi, Calderón (una de las figuras en Brasil), Bottinelli, Corvalán y se puede agregar también a Federico Milo. Seguramente, entre ellos y Gerometta estarán los cuatro que jugarán el lunes ante los santiagueños.



Para ir a la cancha



Se espera una gran concurrencia el lunes en el 15 de Abril. La gente de Unión, que habitualmente llena la cancha, tendrá varios motivos para ir a la cancha: no sólo el aliento y acompañamiento al equipo, buscando una victoria que se niega desde principios de año en la Superliga, sino también el agradecimiento a los jugadores por la gran clasificación conseguida en Belo Horizonte ante un grande de Brasil.



El partido dará comienzo a las 21.45 y las puertas del estadio se abrirán a las 20. No habrá atención en la oficina de socios el día del encuentro.

Los socios entrarán en forma gratuita al sector de tribunas y los precios de las plateas son los siguientes: preferencial y palcos, 950 pesos; altas y laterales, 700 pesos y redonda, 550 pesos. La venta será el lunes desde las 10 en las boleterías ubicadas sobre Bv. Pellegrini.



Para no socios habrá venta de generales, a un valor de 800 pesos. Las damas, jubilados y pensionados pagarán 400 pesos y los menores de 11 años pagarán un seguro de 200 pesos. La venta será en el mismo lugar y horario y el ingreso de los no socios, por Cándido Pujato.



Las plateas para no socios tienen un valor de 1650 pesos las alta y laterales y 1.450 pesos la redonda, en ambos casos con entrada general incluida.



En Plaza Savassi



Buena parte de los hinchas de Unión que no regresaron apenas terminado el partido, se dirigieron al término del mismo a Plaza Savassi, un lugar tradicional en el que los habitantes de Belo Horizonte disfrutan de momentos de esparcimiento y, en estos tiempos, festejos de carnaval.



Precisamente, la alegría y el bullicio lo pusieron los hinchas tatengues. Los bares de esta ciudad que se da el “lujo” de decir que es la ciudad con la mayor cantidad de bares del mundo, se vieron repletos y ruidosos. Todo se dio en el marco de absoluta normalidad y el festejo se prolongó, casi, hasta el amanecer del viernes.