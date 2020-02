https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 22.02.2020 - Última actualización - 18:09

18:07

La diputada provincial María Laura Corgniali y el ex director del Registro Civil, Matías Figueroa Escauriza, acompañaron a trabajadores afectados, junto al senador Orfilio Marcón. Foto: Gentileza

Conflicto en Reconquista Despidos en el Registro Civil

Hace una semana, los empleados que ingresaron a los Registros Civiles a través de un concurso público, fueron despedidos mediante un correo electrónico y sin notificación oficial.



La medida afecta a varias localidades de la provincia, los primeros empleados despedidos son del departamento General Obligado, dejando sin servicio a miles de vecinos de todo el norte provincial. Es por ello, que este viernes, a una semana de no recibir ningún tipo de respuesta oficial por parte del Gobierno Provincial, los empleados se concentraron en la puerta del Registro Civil de Reconquista acompañados por el senador del departamento, Orfilio Marcón; la diputada provincial María Laura Corgniali; el presidente del Concejo de Reconquista, Eduardo Paoletti y el ex secretario de Gestión Pública, Matías Figueroa Escauriza, entre otras autoridades y vecinos.



Corgniali afirmó: “Estamos acá para manifestar nuestro apoyo a los trabajadores, estamos preocupados por esta situación. En el día de ayer (por el jueves) hemos presentado en la Legislatura un proyecto de comunicación para que el Gobierno provincial nos informe cuántos son los agentes afectados con esta medida, cómo van a garantizar los servicios y cuál será el futuro laboral de estos empleados”.



Oficinas cerradas



En estos momentos hay Registros cerrados, como el Registro Civil de Las Toscas y la dependencia que funciona en el Hospital Regional de Reconquista. Con relación a ésto, el ex funcionario provincial Matías Figueroa sostuvo: “Durante nuestra gestión se jerarquizó el Registro Civil, se ha mejorado sustancialmente el servicio, con mejor infraestructura y personal capacitado. Hoy, la actual gestión, tiene en toda la provincia 13 localidades en esta misma situación, con servicios reducidos y empleados despedidos. Esto es una decisión política, de cortar servicios, despedir a trabajadores y no brindar una respuesta concreta. Sabemos que los empleados han intentado comunicarse con el subsecretario de Registros Francisco Dallo, y no los han atendido”.



Melina Torterola, empleada despedida, indicó que “hemos llamado varias veces, pero la directora del Registro, Luisina Giovannini, está con otros temas, para nosotros no tiene tiempo; pero nuestra realidad es tristísima. Es una situación agresiva, nos dijeron que si no nos retirábamos llamaban a la fuerza pública. Sinceramente, de los gremios esperábamos mucho más. Con otro panorama, si fuesen otras las caras en el gobierno provincial, hoy tendrían la provincia parada. Están esperando que nos cansemos, que hagan algo que nos represente.”