Francia reafirma su recuperación

Después de nueve años le ganó a Gales en Cardiff: está invicto y con chances de pugnar por un título que no consigue desde hace una década.

Tras el habitual impasse de la tercera semana, el Seis Naciones 2020 retornó este sábado con la disputa de dos de los tres encuentros correspondientes a la tercera fecha.



En el más importante, Francia venció a Gales por 27 a 23, alcanzando lo que no lograba desde hacía nueve años: festejar en Cardiff.



Amén de ello, resulto más que oportuno señalar que Les Bleus ganó de manera inobjetable, teniendo a su fortaleza defensiva como argumento principal; además de la atildada capacidad para aprovechar algunas de las escasas situaciones que otorgó un desarrollo signado por el equilibrio.



Como era dable esperar, fueron los Dragones Rojos los que intentaron imponer condiciones, posicionándose desde el inicio desde el punto de vista territorial, e intentando prosperar a partir de su conocida aptitud para utilizar el terreno de juego en toda su amplitud.



Sin embargo, una y otra vez impactaron contra la fiereza defensiva gala: no solo desde lo individual; sino también en las agrupaciones, merced a una estupenda actuación del pack de forwards visitante.



Aferrando a esa solidez, Les Coqs tuvieron además la virtud de sumar puntos merced a maniobras en las que de manera estupenda utilizaron las chances otorgadas por su adversario; o bien generadas por inquietud propia.



De ese modo cerraron la etapa inicial con un 17 a 9 a favor, que dejó absolutamente en claro que poseían argumentos como para volver a festejar en el imponente escenario galés.



El complemento denotó una merma en la calidad de las acciones, que ingresaron en una especie de meseta con pocas situaciones de riesgo; con multiplicidad de imperfecciones. Gales pudo acercarse, insinuando que podría ser capaz de modificar el destino final del encuentro.



Sin embargo, Francia pronunció su fortalecimiento defensivo y manejó de mejor modo esas situaciones que, por pequeñas que parezcan, sirven para preanunciar las posibilidades de los protagonistas. En concreto, las huestes de Fabien Galthié lucen como desde hace mucho tiempo no lo hacían en el “Torneo de los Torneos”...



El mismo que las tiene encaminadas a soñar con la posibilidad de consagrarse después de una década (la última vez fue en 2010, con Grand Chelem incluído). Más allá que aún deben visitar a Escocia y recibir a Irlanda; nadie debe dudar que la hermosa Marsellesa suena cada vez con mayor influencia en el más antiguo de los certámenes del rugby universal.

>> Gales 23 - Francia 27

Escenario: Principality Stadium de Cardiff.

Referee: Matthew Carley (RFU).

Asistentes: Wayne Barnes (RFU) y Karl Dickson (RFU).

TMO: Graham Hughes (RFU).

Gales: Wyn Jones, Ken Owens y Dillon Lewis; Jake Ball y Alun Wyn Jones (capitán); Ross Moriarty, Justin Tipuric y Taulupe Faletau; Gareth Davies y Dan Biggar; Josh Adams, Hadleigh Parkes, Nick Tompkins, George North y Leigh Halfpenny.

Suplentes: Ryan Elias, Rob Evans, Leon Brown, Will Rowlands, Aaron Wainwright, Tomos Williams, Jarrod Evans y Johnny McNicholl.

Head Coach: Waine Pivac.

Francia: Cyril Baille, Julien Marchand y Mohamed Haouas; Bernard Le Roux y Paul Willemse; François Cros, Charles Ollivon (capitán) y Gregory Alldritt; Antoine Dupont y Romain Ntamack; Gaël Fickou, Arthur Vincent, Virimi Wakatawa, Teddy Thomas y Anthony Bouthier.

Suplentes: Camille Chat, Jean-Baptiste Gros, Demba Bamba, Romain Taofifenua, Dylan Cretin, Baptiste Serin, Matthieu Jalibert y Thomas Ramos.

Head Coach: Fabien Galthié.

Primer tiempo: 3, 25 y 34, penales de Biggar; 6, try de Bouthier y goal de Ntamack; 18, penal de Ntamack; 29, try de Willemse y goal de Ntamack.

Segundo tiempo: 7, try de Lewis y goal de Biggar; 11, try y goal de Ntamack; 22, penal de Ntamack; 34, try y goal de Biggar;

Amonestados: Alldritt y Haouas (F).



Además...



En el restante cotejo de la jornada, Escocia le ganó merecidamente a Italia, por 17 a 0 y en Roma; tras un desarrollo que no hizo más que ratificar las características de los dos seleccionados más modestos de la competición.



La fecha se completa este domingo, con el match que en Twickenham protagonizaban, Inglaterra con Irlanda; con el referato del sudafricano Jaco Peyper; asistido por los franceses Romain Poite y Alexandre Ruiz; mientras que el TMO será el sudafricano Marius Jonker.



>> Italia 0 - Escocia 17

Escenario: Stadio Olimpico de Roma.

Referee: Ben O’Keeffe (NZRU).

Asistentes: Mathieu Raynal (FFR) y Ben Whitehouse (WRU).

TMO: Rowan Kitt (RFU).

Italia: Andrea Lovotti, Luca Bigi (capitán) y Giosue Zilocchi; Alessandro Zanni y Niccolo Cannone; Jake Polledri, Sebastian Negri y Abraham Steyn; Callum Braley y Tommaso Allan; Matteo Minozzi, Carlo Canna, Luca Morisi, Mattia Bellini y Jayden Hayward.

Suplentes: Federico Zani, Danilo Fischetti, Marco Riccioni, Marco Lazzaroni, Dean Budd, Giovanni Licata, Guglielmo Palazzani y Giulio Bisegni.

Head Coach: Franco Smith.

Escocia: Rory Sutherland, Stuart McInally y Zander Fagerson; Ben Toolis y Scott Cummings; Jamie Ritchie, Hamish Watson y Magnus Bradbury; Ali Price y Adam Hastings; Blair Kinghorn, Sam Johnson, Chris Harris, Sean Maitland y Stuart Hogg (capitán).

Suplentes: Fraser Brown, Allan Dell, Willem Nel, Grant Gilchrist, Matthew Fagerson, George Horne, Rory Hutchinson y Byron McGuigan.

Head Coach: Gregor Towsend.

Primer tiempo: 22, try de Hogg.

Segundo tiempo: 6, try de Harris; 38, try y goal de Hastings.

Amonestado: Zani (I).



* Hasta aquí, las posiciones son lideradas por Francia, con 13 puntos; Irlanda suma 9; Gales y Escocia 6; Inglaterra 5; mientras que Italia cierra sin unidades.



La cuarta fecha se cumplirá del siguiente modo: el sábado 7 de marzo, jugarán en Dublin, Irlanda con Italia; mientras que en Londres lo harán Inglaterra con Gales. En tanto, el domingo 8, en Edimburgo, completarán Escocia con Francia.



Finalmente, la quinta y última jornada se desarrollará íntegramente el sábado 14 de marzo, de acuerdo al siguiente detalle: en el Millennium Stadium de Cardiff, Gales con Escocia; en el Stadio Nazionale de Roma, Italia con Inglaterra y en el Stade de France de Paris, Francia con Irlanda.