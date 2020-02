Línea Directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 22.02.2020

18:54

Una tasa tardía

VECINOS DE CAPUTTO AL 3500

El día 19 de febrero, acabamos de recibir la boleta del Impuesto Inmobiliario y sucede que vence el 20 de febrero. O sea, que 24 horas antes nos envían las boletas. Tampoco podemos adherirnos al débito automático porque hay que realizarlo siete días hábiles antes del primer vencimiento y las boletas vencen mañana. Por favor, que el Sr. Gobernador, el contador Perotti, ponga un poquito más de orden en este tipo de cosas porque esto nuca sucedió antes.



Inseguridad pura

Blas Gómez

Gobernador Perotti intervenga, por favor, intervenga calle Rivadavia al 7200. Robo las 24 horas del día. A las señoras, las bolsas, el monedero, a los chicos, la mochila, las ojotas, a los grandes, les pegan. Dos banditas que se disputan los terrenos detrás de un hipermercado mayorista. Y otrosí, intervenga por el robo de energía. Hay departamentos que tienen tres freezer porque venden pollos, hay casas con tres freezer y un medidor solidario. Pero tienen tanto equipamiento porque venden pollos, milanesas, venden entrañas, carcaza, etc. Nunca he visto un robo de energía de manera tan evidente, y ni la EPE ni nadie hace nada. Si vienen los aumentos ¿qué pasa?, pagamos los que tenemos una casita y un auto de veinte años atrás, el resto, nada. Todos roban, todos piden y a todos hay que darle, pero jamás vemos una contraprestación. Intervenga, para eso lo han votado.



Semáforo riesgoso

MIGUEL ANGEL MÉNDEZ

A las autoridades municipales quiero hacerles una advertencia antes de que ocurra una tragedia. Se trata del semáforo que está en Belgrano y Alem con cruce peatonal hacia el puerto y donde funciona el Iapos. Ocurre que cuando se cruza hacia el sur el semáforo peatonal se pone en verde pero los autos que vienen por Alem hacia la costanera siguen por ¡también tienen luz verde! Las personas de movilidad reducida no tienen capacidad -como los más jóvenes- de poder reaccionar con un salto o una corta carrera. Deben hacer algo porque puede pasar algo terrible.



Jubilados bajo presión

Oscar Roca

No puedo creer que el gobierno del presidente Alberto Fernández ahorre 5000 millones de pesos a costa de los jubilados, la mayoría abuelos y bisabuelos que aportaron toda su vida para tener una jubilación compensatoria por años como activos. El término Jubilación proviene de la palabra jubileo, qué quiere decir algo parecido a alegría, satisfacción. Hoy día no puedo hablar de alegría, satisfacción a un gobierno que restaura su economía a costa de lo que aportaron toda su vida para una jubilación merecida. Esta pésima idea de este gobierno tiene que ir al Congreso para su revisión. En otro orden, ¿cuánto gana un diputado o un senador? pienso que no debemos permitir semejante desatino, ya que lo que nos quieren robar es para mantener parásitos que no trabajan porque no quieren y no porque no pueden. Muchísimas gracias por el espacio.



Remedios y riesgos

GUILLERMO MORALES

Una sugerencia para las autoridades de Salud tanto de la provincia como de la Nación. Veo con preocupación que -cada vez más seguido- se ven publicidades de medicamentos muy variados: para la tos, para los dolores, para dolores espasmódicos, neuralgias, problemas reumáticos o artríticos, gripe y muchas dolencias más. Me pregunto, ¿no es peligroso? Porque lo que tengo entendido es que quien debe indicar un medicamento es el médico. No un espacio publicitario. ¿No hay riesgos de que dolores que provengan de algún problema mayor lo ataquemos creyendo que es un “dolor de panza” y una enfermedad grave se desarrolle? Es notable cómo todavía se siguen vendiendo fármacos en almacenes o quioscos con el riesgo que eso tiene. Cuando estudiaba en el secundario me enseñaron que el símbolo de los remedios es un cuenco rodeado por una serpiente. Eso significa que es algo que puede aliviarnos o curarnos, pero que debe administrarse en las dosis correctas porque sino hay peligro de que se afecte nuestra salud. Espero que los gobierno tomen nota.



Veredas rotas

ELISA MONTERO

Al nuevo intendente Jatón. Le pido que mande gente a recorrer las veredas de la ciudad. Puede ser que los bulevares o la Peatonal San Martín estén recién hechas, pero en los barrios querer caminar seguro es imposible. Faltan baldosas, hay desniveles, pozos y yuyos. Que un chico quiera andar en bicicleta es muy difícil y tampoco puede bajar a la calle porque hay automovilistas que son verdaderos criminales. Ojalá que, como recién empieza, pueda ver este problema y haga algo.