https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 23.02.2020 - Última actualización - 8:21

8:18

Colón perdió 4 a 0 ante Newell´s Diego Osella: "Hicimos todo mal"

Con una profunda tristeza, pero con mucha tranquilidad el DT Sabalero se acercó para charlar con la prensa. “Hicimos todo mal, ante el primer golpe nos caímos. Arrancamos bien controlando al rival, pero un desencuentro entre los centrales nuestros lo puso a Newells en partido; luego llegó el primer gol y ahí se terminó todo. Enseguida la expulsión de Aliendro, que la verdad no se si es, o no. Entramos en descontrol, intentamos corregir en el entretiempo pero con un resultado que nos quedaba lejos”.

En cuanto a la planificación del partido destacó “Tuvimos errores muy marcados y de esta manera es muy difícil, mas allá de lo que planteamos y buscamos hay que levantar el nivel, está a la vista, jugamos cinco, perdimos tres y empatamos dos, nos alcanzaron los de atrás y nos superaron. Hay que trabajar mucho y entender lo que nos estamos jugando”.

Con respecto a lo que pasa por la cabeza de los jugadores sentenció “por primera vez desde que estoy, sentí que ante la primera adversidad no teníamos respuestas, en situaciones anteriores no la he vivido: hoy la viví y la sentí.

Osella habló de un arranque prometedor, “en todo momento el equipo nos superaron, salvo los primeros 12 o 13 minutos que parecía otra cosa, pero hay una situación que marca todo, una pelota tranquila que pierden los centrales y termina en una doble tapada de Burián, de ahí en más Newell’s nos sometió, nos metió en un arco, luego la expulsión. Newells resolvió un partido en donde nosotros nunca lo pudimos jugar”.

El DT habló de falta de reacción “Cuando uno ve que no hay capacidad de reacción se genera impotencia, se genera tristeza, Tenemos que hacer evaluaciones de los dirigentes a nosotros y de nosotros a los jugadores y tomar las decisiones que hay que tomar para cambiar el rumbo, siempre con verticalidad, desde arriba hacia abajo”.

Para cerrar respondió a la consulta sobre la expulsión “fue confuso, porque llega Aliendro primero a la pelota y tiene los tapones de Pérez marcados en su pierna, primero Dóvalo cobra para nosotros, después lo revierte, primero le saca amarilla a Pérez y luego roja a Aliendro. Pero no nos podemos quedar con que la expulsión cambio todo, es un análisis muy playo, nosotros en ningún momento jugamos el partido que diseñamos ante un rival de jerarquía que se hace muy fuerte de local y que en forma justa se llevó la victoria”.