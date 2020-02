Colón sigue en caída libre

Tremendo momento para este equipo de Colón que no para de caer y en cada fecha se hunde más en la zona de descenso, anoche en Rosario fue avasallado por Newell’s que le hizo cuatro y en parte le hizo precio. El equipo de Diego Osella insinuó algo en los primeros minutos, pero tras eso fue superado por su rival que le marcó dos goles por tiempo, con el agregado de la expulsión de Rodrigo Aliendro.

Colón vive un momento realmente complicado, con el agregado que todos los rivales que luchan por la permanencia suman, los que están arriba se alejan y los dos que están más atrás de a poco se acercan... panorama realmente difícil.

Solo una ilusión

El equipo Sabalero se plantó un poco más adelante de lo que lo venía haciendo en sus últimas presentaciones y esto, al menos en los primeros diez minutos, le dio resultado, ya que a través de un remate de lejos del “Pulga” Rodríguez y luego con un tiro libre del tucumano, en donde el rebote le quedó a Lucas Viatri que sacó un remate a las manos del arquero, parecía que Colón le iba a jugar de igual a igual a la “Lepra”.

Superados los 10 minutos cambió todo, Newell’s decidió asumir el protagonismo del partido y Colón lo empezó a sufrir, dando muchas ventajas desde el medio para atrás. García se enredó solo con la pelota y fue Pablo Pérez el que lo apuró y le quitó el balón habilitando a Sebastián Palacios que encaró el arco y definió al costado, logrando contener Burián.

Todo de Newell’s

Rápidamente Colón entró en una desorientación tremenda y comenzaron aparecer las jugadas de riesgo a favor del elenco local, por izquierda Palacios le ganó a García —de muy flojo desempeño— habilitó a Nadalín que paso a la carrera y metió un centro para que Leal cabecee desviado cuando tenía todo para marcar la apertura.

Un rato después llegó el centro de Nadalín para que en una soledad absoluta y a medio caerse “Maxi” Rodríguez remate en forma defectuosa y convierta el primero de la noche, sin que Burián pueda hacer algo.

Esto agravó el mal momento de Colón que tuvo un tiro libre en los pies del “Pulga” Rodríguez, el disparo pegó en la barrera y de ahí salió una contra en donde en forma realmente increíble quedaron 5 atacantes contra un solo defensor; la lentitud de Leal posibilitó que Olivera rechace y mande la pelota al tiro de esquina.

Afuera Aliendro

Llegando a los 36 el volante sabalero fue con los dos pies para adelante sobre un Pablo Pérez que también fue muy fuerte, pero que saltó en el momento del choque, por lo que Dóvalo decidió expulsar al volante de Colón, complicando aún más el mal momento del equipo santafesino.

A Colón le salía todo mal, pero Newell’s que llegaba por todos lados no podía concretar en el marcador; lo tuvo “Maxi” Rodríguez de cabeza y ganó Burián, luego llegó la chance de Palacios y también ganó el arquero de Colón que era el que hasta el momento sostenía el 0-1.

El segundo

Sobre el final y con un Colón que daba ventajas por todos lados, fue nuevamente “La Fiera” Maxi Rodríguez que recibió solo dentro del área y sin ninguna oposición encaró a Leonardo Burián, el volante definió abajo a la izquierda, pero en gran acción el “uno” pudo rechazar el remate, el rebote fue al medio y tras el defectuoso rechazo de Rafael García, le terminó quedando a Pablo Pérez quien remató abajo al otro palo, al que parecía llegar Burián, pero el rebote en el taco de Rafael Delgado, terminó dejando si chances al uruguayo. Newell’s se ponía 2 a 0 arriba y lograba plasmar en la red la superioridad que había evidenciado ante un Colón desordenado y muy confundido.

Segundo tiempo

Diego Osella decidió sacar a Luis Miguel Rodríguez para que ingrese a el uruguayo Mauro Da Luz, pero nada cambió porque el equipo de Frank Darío Kudelka seguía siendo muy superior a un Colón que padecía el partido y con un hombre menos no podía cruzar la mitad de la cancha.

Por izquierda llegó un centro al corazón del área, para que el moreno Leal de cabeza y con absoluta comodidad, de cabeza elija donde colocar el tercero. Colón estaba tres goles abajo y padecía el partido, sin poder rescatar alguna actuación —salvo de Leonardo Burián— ya que el equipo local lo superaba con mucha comodidad en todas las líneas.

Nada

Con la comodidad del resultado, la superioridad numérica y sobre todo ante la pasividad de los jugadores de Colón, el equipo rosarino parecía estar en una práctica, lateralizaba y cuando se lo proponía iba para adelante y le generaba situaciones a Colón que en toda la etapa final y con el resultado abajo no termino generando ninguna situación de gol.

El cuarto

Tras una infracción de Olivera para con un jugador que retrocedía se generó un tiro libre recto del que se hizo cargo Cristian Lema, el zaguero remató con fuerza al palo izquierdo de Burián que no pudo evitar el cuarto tanto que le puso cifras definitivas al partido.

Noche negra para Colón que perdió 4 a 0 y fue superado en forma abrumadora por su rival que, tras unos primeros 10 minutos, donde parecía otra cosa, luego se impuso con absoluta comodidad y así como marcó cuatro tantos, podría haber estirado aún más el marcador.

El presente es realmente muy opaco y y hoy por hoy el equipo que preside José Vignatti está en zona de descenso directo, el viernes llega Boca a Santa Fe en otra parada realmente complicada...

“No estamos haciendo las cosas bien, no estamos siendo un equipo dentro de la cancha y lo estamos pagado caro. Si revisas los nombres acá hay gente de trayectoria, de jerarquía, pero con eso no alcanza, los partidos se ganan teniendo un equipo. El mensaje del DT llega, por momentos lo hacemos, por ejemplo con Defensa y Justicia hicimos cosas importantes, con Racing también, pero en una lucha por el descenso tenemos que sumar de a tres y no podemos”.

Federico Lértora

Volante de Colón