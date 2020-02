https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 23.02.2020 - Última actualización - 8:53

8:48

El estudio se hizo a partir de un curso de Promotores de Salud sobre la población infantil y adolescente que asiste al Centro de Infancia Casa Catena y al apoyo escolar de la Asociación Vecinal. Propuestas y demandas, más allá de los resultados.

Relevamiento sanitario en Villa del Parque y Villa Oculta Por falta o por exceso: alto nivel de malnutrición en dos barrios El estudio se hizo a partir de un curso de Promotores de Salud sobre la población infantil y adolescente que asiste al Centro de Infancia Casa Catena y al apoyo escolar de la Asociación Vecinal. Propuestas y demandas, más allá de los resultados. El estudio se hizo a partir de un curso de Promotores de Salud sobre la población infantil y adolescente que asiste al Centro de Infancia Casa Catena y al apoyo escolar de la Asociación Vecinal. Propuestas y demandas, más allá de los resultados.

Una evaluación sobre niños y niñas de entre 2 años y 1 mes y 15 años y 11 meses, pertenecientes al barrio Villa del Parque y Villa Oculta -en el suroeste de la ciudad- concluyó en que el 44,45% se encuentra por fuera de los parámetros adecuados de índice de masa corporal de acuerdo con la edad. Traducido, significa que el 5,56% tiene bajo peso, el 27,78% sobrepeso, 8,33% obesidad y el 2,78% obesidad grave.

El trabajo estuvo a cargo de integrantes del curso de Promotores de Salud del Centro de Estudios para la Promoción de la Salud Dr. Ramón Carrillo, y se desarrolló entre la población que asiste al Centro de Infancia “Casa Catena” y al apoyo escolar de la “Asociación Vecinal Villa del Parque”.

Ubicada en calle 27 de Enero al 3500, la vecinal se presenta como “La casa de todes”. La frase, en lenguaje inclusivo y pintada en grandes trazos sobre la pared blanca, invita a sumar voces y participación; y en la mañana del martes en que se concreta esta nota se cumplen ambas condiciones. Alrededor de la mesa se escuchan diagnósticos, análisis, anécdotas, pero también propuestas. En definitiva, se abre el debate a nuevas perspectivas sobre los resultados ya conocidos.

Porque si el universo de niños y adolescentes relevado tiene problemas de peso por una alimentación inadecuada, urge evaluar cómo es posible garantizar una buena nutrición en medio de semejante crisis, cómo facilitar el acceso a frutas y verduras que equilibren la dieta, en qué condiciones se las pueden cocinar, pero también qué espacios disponibles tienen los chicos para hacer ejercicio y recreación, y cómo afecta a la salud el entorno de zanjas a cielo abierto y basura acumulada.

Así, la nota se convierte prácticamente en el disparador de una nueva reunión de trabajo.

Entorno. Mejoramiento de calles y eliminación de las cunetas a cielo abierto integran la lista de mejoras que piden en el barrio.Foto: Mauricio Garín

Multicausal

Fabiana Roa, Valeria Antonia, Alejandro Paredes, Julia Sánchez, Claudia Díaz, María Ledesma y Marcos Salva son algunos de los integrantes del equipo que participan de la charla y exponen los resultados de un estudio que demandó capacitación y trabajo en territorio.

Salva, promotor de la Salud Universitario -y estudiante de Medicina-, abre el diálogo y explica el contexto en que se desarrolló la investigación, luego de articular con la vecinal y en el marco del curso de Promotores de Salud que ofreció, durante tres meses, el centro de capacitación Ramón Carrillo. En ese contexto se dictaron contenidos teóricos y se desarrollaron prácticas: uno de esos temas fue el de peso y talla de niños y adolescentes, evaluación de su crecimiento y desarrollo. Y la teoría se trasladó a la realidad propia del barrio para concluir en que desnutrición y exceso de peso terminan siendo caras de la misma moneda: la malnutrición.

Fabiana Roa participa de la charla como integrante del Consejo de Administración del Hospital de Niños Orlando Alassia, adonde los “casos” llegan cuando ya tienen un diagnóstico de enfermedad. Por eso destacó el trabajo integral que se hace desde ese centro de salud para abordar tanto una problemática como la otra, y la importancia de “llegar al territorio”. Luego de hacerse públicas, las conclusiones del estudio llegaron a distintas especialidades del hospital, “porque un niño con bajo peso o con sobrepeso involucra la intervención de pediatras, nutricionistas, endocrinólogos, cardiólogos y traumatólogos”.

¿Cómo sigue el trabajo a partir del diagnóstico? Lo primero será hablar con madres y padres, plantearles el problema y orientarlos a buscar un tratamiento adecuado en el Hospital de Niños. Pero no es la única solución. “La idea es hacer un trabajo más profundo, y como la problemática es multicausal, también lo será la respuesta”, explica Salva. “Garantizar la salud como derecho significa no llegar a estar enfermo y para eso hace falta una territorialidad en la política pública”, concepto que involucra al deporte, porque “para combatir el sedentarismo tienen que existir planes que apunten a la actividad física en los mismos barrios”.

María Ledesma está al frente de la vecinal y pone un ejemplo: “Acá hay apoyo escolar con las alumnas del Calvario y veo que a los chicos les ofrecen leche o jugo y ellos eligen jugo. Y eso que se las dan con chocolate, pero igual. Y entre un mate cocido y una leche, eligen el primero. Es un tema que viene desde la casa por distintos factores, muchas veces es el económico, porque no tienen para tomar leche”.

Comer bien y moverse parecen claves para cambiar el panorama. Sin embargo, “acá tenemos un playón deportivo, pero no se usa porque no hay profesores”, dice Claudia Díaz. “Necesitamos conseguir profesionales que vengan a enseñar gimnasia; tenemos los aros de básquet, los palos de hockey, pero los chicos no pueden estar solos”. “Tampoco hay plaza en el barrio”, ese primer gimnasio al aire libre.

Al acompañamiento del Hospital de Niños y la actividad física guiada habrá que sumar el acceso a alimentos saludables. En ese punto destacan que hay asistencia en el barrio y que la distribución de la tarjeta AlimentAR asegura una provista mensual de comestibles. Aún así, “hay muchísimas personas que no tienen trabajo y viven de lo que les dan, o compran comidas más económicas que no siempre son saludables”. “Muchos chicos se van a dormir con un vaso de leche, si tienen, o con un mate cocido y un pedazo de pan”.

Y a la atención en salud, el deporte y la alimentación, habrá que agregar las obras necesarias para sanear el barrio: “Hay proyectos para el arreglo de las calles y eliminación de cunetas que están aprobados pero sin ejecutar”, apunta Ledesma. Y sentencia: “No podemos hablar de combatir el dengue si tenemos zanjas a cielo abierto”.

A esa altura, queda claro que hay un diagnóstico, desafíos, necesidad de articular con salud, deporte, educación y -fundamental- participación social. “La próxima reunión debería ser con la Municipalidad”, coinciden alrededor de la mesa, antes de concluir la reunión.

Espacios para jugar y hacer ejercicio es otra de las necesidades que surgen del análisis de los datos obtenidos por el equipo de promotores de Salud.Foto: Mauricio Garín / Archivo

Claves

- El trabajo desarrollado por el equipo de Promotores de Salud se denomina Evaluación antropométrica del crecimiento físico infantil y adolescente en el Centro de Infancias y Apoyo Escolar de Villa del Parque y Villa Oculta.

- La población infantil y adolescente de 0 a 19 años representa, en ese sector de la ciudad, el 38,89 % del total.

- La medición antropométrica, correspondiente al peso y la talla, se realizó según el procedimientos y estándares vigentes establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

- La población evaluada incluye a personas con un rango etario entre 2 años y 1 mes y 15 años y 11 meses, pertenecientes al barrio Villa del Parque y Villa Oculta, localizados en la zona suroeste de la ciudad de Santa Fe.

- Las mediciones antropométricas revelaron que el 55,56% de la población infantil y adolescente se encuentra dentro de los parámetros adecuados para la edad, y el 44,45% restante se distribuye entre bajo peso, sobrepeso, obesidad y obesidad grave.

- Entre las conclusiones se advierte que “el crecimiento y desarrollo de los individuos está relacionado a los procesos políticos, económicos y culturales que atraviesa la sociedad, y tanto sus hábitos como también su soberanía alimentaria está condicionada por la construcción colectiva y la capacidad de conquistar políticas públicas coherentes y la organización social necesaria para perpetuarlas en el tiempo”.

Donde coexisten la obesidad y el bajo peso

“Del análisis de los datos obtenidos se puede visualizar la prevalencia de la malnutrición por exceso mientras persiste la malnutrición por déficit en un sector de la población. Este fenómeno se conoce como ‘transición nutricional’ que se desarrolla en sintonía con los procesos de transformaciones sociales, demográficas y económicas de las últimas décadas. El mismo se caracteriza por la disminución de la mortalidad infantil, la disminución en los indicadores de malnutrición aguda que, no obstante, coexisten con una mayor prevalencia de indicadores de malnutrición crónica (como anemia o baja talla), y una mayor prevalencia de la obesidad y de enfermedades crónicas no transmisibles (como diabetes o enfermedad cardiovascular). En estos países, el bajo peso y la obesidad coexisten”. (Textual de las conclusiones que arrojó el relevamiento en Villa del Parque y Villa Oculta).

Vacunación al día

Otro de los temas que se analizó en el marco del programa de Formación de Promotores de Salud fue la cobertura de inmunizaciones en la población de niños, niñas y de Villa del Parque, es decir, si el carné de vacunación estaba al día. La cobertura calculada resultó ser del 100% del total de esa población, lo que deja a las claras una “importante cultura sanitaria”. Y si bien se encontró que un 43 % de las personas consultadas manifestó haber tenido inconvenientes para acceder en tiempo y forma a ese servicio en su centro de atención primaria de referencia, en todos los casos se logró cumplir con el calendario de vacunación.

En ese punto, destacan el impacto positivo de dos políticas públicas: los requisitos del esquema completo al ingreso escolar, y el control que se realiza a través de la Asignación Universal por Hijo.

Reconocimientos

El programa de Formación de Promotores de la Salud que lleva adelante el Centro de Estudios “Dr. Ramón Carrillo” fue declarado de interés por el Concejo municipal y tiene el auspicio del Ministerio de Salud de la provincia.