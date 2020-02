https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El equipo de Diego Osella fue una sombra en el Parque Independencia. El 4 a 0 en contra habla a las claras de la diferencia entre ambos, y si el local hubiera estado más fino, el resultado hubiese sido peor. Preocupa lo futbolístico, lo anímico, lo actitudinal y por supuesto, lo numérico, que cada vez está más “rojo”.

Colón fue goleado por Newell's y no encuentra la salida Un equipo gris, tirando a negro

Lo dijo Diego Osella después del partido: “No hay excusas y hay que hacerse cargo”. Razonablemente el DT de Colón manifestó lo lógico. ¿Qué otra cosa podía decir después de un 4-0 en contra que hubiera sido peor gracias a Burián y a la mala decisión por parte de Leal en un par de jugadas favorables a Newell’s?

Si hasta pareció que el elenco dirigido por Kudelka sacó el pie del acelerador en el complemento, sabiendo que el cotejo estaba resuelto, que el rival no mostraba ni un ápice de rebeldía, ni futbolística ni anímica, con cero actitud y sin alma.

Así está Colón, arrastrándose en el campo de juego y hundiéndose en la tabla. Anoche se presentó en el “Coloso” Marcelo Bielsa luciendo su nueva vestimenta alternativa, todo de gris; y así jugó. Fue un equipo “gris”, pero con un futuro “negro”, mirando los números en “rojo”.

Ya lleva ocho partidos seguidos sin ganar desde el 3-2 contra Estudiantes en el Brigadier López por la 14ta. fecha. Son seis derrotas y dos empates. Dos puntos sobre 24 en disputa. El próximo compromiso es Boca en el Centenario (viernes a las 21.10), con todo lo que significa recibir a uno de los grandes y con la necesidad de ganar que tiene el “Xeneize” para no perderle pisada a River y seguir en la lucha por el campeonato.

Se sabe que en el fútbol todo es posible y que cualquier ser racional no gasta a cuenta de lo que pasará. Pero después de haber visto lo sucedido ayer en el Parque Independencia frente a un equipo como Newell’s, que le alcanzó con vencer a Burián por primera vez a los 12 minutos de juego para alcanzar una goleada por demás merecida, ¿a quién se le puede ocurrir que Colón podrá revertir esta dificilísima situación justamente contra uno de los candidatos?

Rafael Delgado va a efectuar un saque lateral mientras Osella aprovecha para generar atención en sus jugadores e impartir órdenes. El DT sabalero había logrado cierta estabilidad defensiva pero anoche, el equipo se “comió” cuatro. Foto: Marcelo Manera

¡Ojo...!, a los partidos hay que jugarlos y repito, en el fútbol, todo es posible, pero lo que mostró Colón contra la “Lepra” es para tener una visión totalmente pesimista. La misma que cualquiera que vio el primer tiempo anoche tuvo para el segundo tiempo, ¿y qué pasó en el segundo tiempo?, lo mismo o peor que en el primero.

Porque Kudelka decidió cuidar jugadores para visitar a Racing en la próxima fecha, porque los jugadores también bajaron el ritmo, y sin embargo les alcanzó para meter dos goles más y florearse ante 35.000 personas que se hicieron presentes en el “Coloso”.

¡23 partidos en fila sin poder ganar de visitante! Y Aldosivi va al Florencio Sola y le gana a Banfield; Patronato va al Diego Maradona y se trae un punto al empatarle a Argentinos Juniors; hasta el Gimnasia y Esgrima de Diego fue al Libertadores de América y sumó tres puntos vitales venciendo a Independiente. Sólo falta saber qué sucederá con Central Córdoba de Santiago del Estero cuando mañana visite a Unión en el 15 de Abril...

“Ojalá hayamos tocado fondo”, también dijo Osella luego de la goleada contra Newell’s. En ese caso sería lo único positivo de su periplo por Rosario. Pero con la realidad colonista, no tanto por lo futbolístico como por lo numérico. Si contra Boca el viernes a la noche, Colón jugara igual que contra Newell’s pero ganara, ¿a quién le importará el juego mostrado por el sabalero?

De ahora en más hay que ganar como sea, esa es la realidad. No importará que el fútbol mostrado sea “gris”, lo fundamental es que el futuro no sea tan “negro”, y que los números no estén resaltados en “rojo”.