Domingo 23.02.2020

16:44

Más de 150 casos Por el momento no hay argentinos entre los casos confirmados de coronavirus en Italia

Autoridades consulares argentinas en Italia informaron que "por el momento no hay registrados argentinos" entre los más de 150 infectados con el nuevo coronavirus en territorio italiano donde viven unos 180 mil compatriotas, y aún se desconoce la cantidad de ellos residiendo en las 11 localidades declaradas en cuarentena en el norte del país.

"La Oficina de Protección Civil Nacional, que son quienes están recogiendo la información de cada una de las provincias y regiones que tienen casos positivos de coronavirus, está trabajando en este momento sobre los nuevos casos y mañana tendrán información sobre las nacionalidades que los cónsules estamos solicitando conocer", dijo a Télam la cónsul argentina en Milán, Daniela Jaite.

No obstante, la diplomática declaró que "por el momento no tenían ciudadanos registrados argentinos entre los casos que dieron positivos para el virus".

Por otro lado, la página de la embajada argentina en Italia subió hoy una alerta donde "informa a turistas y residentes argentinos en Italia que, en caso de sentirse afiebrados, no deben dirigirse a un centro médico", sino llamar a dos números especialmente destinados a recepcionar estas notificaciones, "a fin de coordinar una visita médica en la que se les realizará una prueba de hisopo en faringe para detectar o descartar la eventual presencia del virus".

"Lo que estamos difundiendo entre la comunidad de argentinos es un protocolo que decidió aplicar Italia para evitar es que una persona potencialmente afectada vaya a un centro médico y contagie a otras que allí se encuentran", explicó a Télam el cónsul adjunto en Roma, Mariano Trisano.

El funcionario explicó que "estamos en contacto con Protección Civil y no hay ningún argentino involucrado" entre los diagnosticados con coronavirus y "tampoco hemos recibido llamados" de residentes argentinos que soliciten el diagnóstico a domicilio.

Los once municipios a los que el gobierno italiano aplicó un decreto que impide la movilidad de su población, decidido el sábado en una reunión extraordinaria de ministros, son Casalpusterlengo, Codogno, Castiglione d'Adda, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo y Sanfiorano, en la región de Lombardia y donde viven cerca de 50.000 personas, y Vo' Euganeo, en Veneto, con 4.000 habitantes.



Jaite señaló que "no podemos estimar cuantos argentinos residen allí", dado que reunir esa información requiere de "una consulta específica" y obtener la respuesta "lleva tiempo", pero "no es una zona particular de concentración de ciudadanos argentinos".

"Además, los municipios registran como ciudadanos argentinos solo a los que no tienen doble ciudadanía, y gran parte de los residentes argentinos tienen doble ciudadanía", agregó.

Una mujer italiana falleció hoy por el coronavirus en la provincia de Cremona, en el norte de Italia, y es la tercera víctima mortal desde el viernes pasado, cuando se detectó el brote que mantiene a más de 150 personas contagiadas en cuatro regiones de ese país, donde once municipios están en cuarentena, confirmaron las autoridades.

