Ángel Correa anotó un tanto en el triunfo de Atlético Madrid ante Villarreal

El mediocampista argentino Angel Correa convirtió esta tarde un gol en la victoria como local por 3-1 del Atlético Madrid, conducido por el técnico Diego Simeone, ante Villarreal, en encuentro correspondiente a la 25ta. jornada de la Liga de España.

El delantero Paco Alcácer abrió el marcador para la visita, mientras que para el conjunto 'colchonero' lo dieron vuelta Correa (ex San Lorenzo) Koke y el portugués Joao Felix.

All the goals. Atlético Madrid vs Villarreal. Correa, Koke and Joao Felix with the goals for Atlético #AtletiVillarreal



