A tres años de la peor tragedia vial de Santa Fe, aún no hay condenados

El 24 de febrero de 2017, cerca de las 10.45, dos colectivos de la empresa Monticas que viajaban en sentidos opuestos sobre la ruta 33 colisionaron de frente, a la altura del kilómetro 779, con el saldo de 13 muertos y decenas de heridos.

Ignacio Pellizzón / region@ellitoral.com

El dolor sigue más vivo que nunca en los familiares de las víctimas de la tragedia de Monticas. A tres años del fatídico día, que dejó un saldo de 13 muertos y decenas de heridos, este lunes por la mañana se realizó un nuevo acto en el lugar del siniestro, el kilómetro 779 de la Ruta Nacional 33, para reclamar justicia y en memoria de los fallecidos.



En el lugar se concentraron, desde las 10.30, los sobrevivientes, familiares y allegados de víctimas, acompañados por la Federación de Choferes del Transporte (Foetapra) y organizaciones civiles y ONG vinculadas a la educación vial.



Fue el 24 de febrero de 2017, cerca de las 10.45, dos colectivos de la empresa Monticas que viajaban en sentidos opuestos sobre la ruta 33 colisionaron de frente, a la altura del kilómetro 779, con el saldo de 13 muertos y decenas de heridos.



La investigación del accidente de Monticas quedó a cargo del fiscal Walter Jurado, de la Unidad de Homicidios Culposos de Rosario. El funcionario ordenó una serie de pericias cuyos resultados recién se conocieron al final del 2018.



La hipótesis de la causa del choque es la explosión del neumático delantero izquierdo de uno de los vehículos, que tras eso se cruzó de carril y chocó con la otra unidad que venía de frente. Hasta el momento, hay cinco directivos de la empresa de transporte imputados por homicidio culposo agravado por la multiplicidad de víctimas, en calidad de coautores.



Una semana después del siniestro, la Provincia decidió quitarle todas las concesiones a la compañía Monticas. Se hizo cargo la UTE 33/9 conformada por dos empresas pertenecientes al fallecido empresario rosarino Agustín Bermúdez.

Sin condenas

A 1.095 días de haberse producido “la peor tragedia de la provincia de Santa Fe”, todavía “no hay ningún condenado en la causa”, que pese a la lucha imparable de los familiares, “sigue todo igual”, relató a El Litoral la referente de la ONG Prohibido Olvidar, Adriana Liborio.



Y siguió: “La causa está parada, porque inclusive hay familiares que transaron con abogados caranchos y les sacaron plata”; “la empresa, hoy en día, no es más Monticas, le pusieron otro nombre, tiene otros dueños, con lo cual todo sigue igual y muy frenado”.



Liborio se refiere a que los asesores letrados de Monticas se encargaron de responder ante las reclamaciones económicas de las víctimas y los familiares. En todos los casos formalizaron la reparación económica integral, pero el acuerdo establecía que debían desistir de la acción penal.

Por el momento, el fiscal Walter Jurado no formalizó la acusación con el pedido de pena, tampoco se fijó fecha de la audiencia preliminar, y no hay siquiera estimaciones de cuándo se podría realizar el juicio oral y público.

Los imputados, que transitan el proceso en libertad, son Juan Antonio C., director de Monticas; Pablo César D., en su rol de jefe de Operaciones; Carlos L., jefe de Taller y miembro del Directorio; Alejandro L., presidente de Monticas, y Raúl R. vicepresidente de la firma.

Alberto Tieppo -su esposa falleció en la tragedia- dialogó con este medio y disparó: “Los principales responsables son Miguel Lifschitz -ex gobernador de la Santa Fe- y Pablo Jukic -ex secretario de Transporte de la provincia-, porque dejaron 40 familias destruidas y siguen como si no hubiera pasado nada”.

El familiar de la víctima se mostró sorprendido por el “estado de abandono” de la causa y por la falta de empatía de los funcionarios que “nunca se acercaron”. Se trata de “la peor tragedia de la historia de la provincia de Santa Fe y es como si no se hubiera enterado nadie”.

Triste listado

El 24 de febrero murieron trece personas: Aníbal Pontiel, de 53 años (Rosario); Joana Fernández, de 15 años (Zavalla); Gianella Fernández, de 20 años (Zavalla); Juan Burzacca, de 82 años (Zavalla); Juana Ferreyra, de 69 años (Corrientes); Gustavo Souza, de 48 años (Zavalla); Jorge Forgioni, de 62 años (Zavalla); Jorge Ledesma, de 58 años (Zavalla); Gabriela Márquez, de 25 años (Casilda); Cintia Albornoz, de 38 años (Rosario); Natalia Angiorama, de 31 años (Mar del Plata); Sergio Norberto Chana, de 72 años (Rosario), y Marcelo Machado, de 23 años (Fray Luis Beltrán). Vidas que se apagaron abruptamente en un hecho evitable.