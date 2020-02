Saltó de la terraza abrazado a su perra para escapar de ladrones

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ocurrió este domingo al mediodía, en una vivienda de calle Vélez Sarsfield al 4600. La madre de la víctima llamó al 911, pero los delincuentes alcanzaron a escaparon en un Peugeot negro.

Lo que se presentaba como una jornada espléndida de sol y de descanso dominical se convirtió en un derrotero de hechos dramáticos para Alejandra y su familia, que a la distancia, escuchaba cómo su hijo menor le narraba por teléfono el ingreso de tres delincuentes a su vivienda de barrio Siete Jefes y su desesperación por ponerse a salvo.

“El domingo a las 11.30 de la mañana me pasan a buscar para ir a una quinta a Colastiné y me voy con mi hija mayor” mientras que “mi hijo de 17 se queda en casa”, relató la mujer, todavía sacudida por la desagradable experiencia. “Cuando llegamos, me llama mi hijo y me dice que le estaban golpeando la puerta con todo. Le pedí que no atendiera, que ya se iban a ir, porque siempre hay gente borracha o drogada golpeando puertas”. Pero “me vuelve a llamar y me insiste que estaban golpeando con todo el portón”, entonces le sugiere que ponga la (alarma) perimetral, “pero no la pudo poner porque ya lo habían abierto. Al segundo me dice: ‘mamá me están entrando son tres”’.

En medio de la desesperación, la mujer regresó a Santa Fe y en el camino llamó al 911 y pidió auxilio para su hijo en el grupo de Whatsapp que formaron los vecinos, donde asegura que diariamente se comparten varios hechos de inseguridad de todo calibre.

Con una barreta

Mientras tanto, el joven “cerró la puerta del garaje y otra puerta que separa las habitaciones”, pero los delincuentes lograron barretear dos ventanas e ingresaron igual a un sector destinado a cocina y living comedor. Entonces, “él agarró la perra, se subió a la terraza y se tiró desde dos metros y medio al patio de un vecino”. Si bien no sufrió mayores daños “está todo lastimando, pero en la desesperación no tuvo otra opción porque si te quedás te matan”, razonó su madre.

Cuando Alejandra regresó a su casa, que está sobre calle Vélez Sarsfield al 4600, frente a la ciclovía que va paralela a la traza ferroviaria, ya estaban los vecinos esperándola. Uno de ellos, al que agradeció su valentía, le dijo que “ya habían salido, que eran tres y que en la esquina los esperaba un Peugeot negro en el que escaparon. La policía llegó después en dos motos”, acotó.

La dueña de casa asegura que no deben haber pasado más de 15 minutos desde que entraron hasta que se fueron, sin embargo “estaba todo revuelto. Me vaciaron todos los armarios, hicieron un desastre”. Como saldo, “se llevaron plata, no más de mil pesos de las tres billeteras que habían quedado, imaginate que yo soy administrativa y estamos a fin de mes”, dijo. Y agregó: “Yo en lo único que pensaba era en mi hijo. El saber que estaba solo y no podía hacer nada”.

En su huida dejaron olvidada una barreta de hierro que quedará de recuerdo del dramático episodio. Foto: Gentileza

“Tierra de nadie”

Luego de verificar que su hijo estuviera bien fue a radicar la denuncia en la Comisaría 3ra. donde el panorama fue desalentador. “Son tres empleados, no les mandan refuerzos, es tierra de nadie” sostuvo, “acá en el barrio tenemos hechos todos los días” reiteró. “La mitad del barrio está a oscuras, los pastos están altos y no se ve un policía”, sostuvo la entrevistada con indignación.

Si bien no existe información oficial en la que se den cuenta de hechos de inseguridad, son los vecinos quienes a través de las redes sociales y grupos de Whatsapp los que hartos de la reiteración de episodios, exponen en su propias cuentas e incluso llaman a los medios para amplificar su reclamo, que parece no llegar a los oídos de las autoridades locales ni provinciales.

A pesar de la rapidez con la que se produjeron los hechos, los asaltantes dieron vuelta la casa en busca de algo de valor. Foto: Gentileza

“Paranoia y estigmatización”

Otra vecina de barrio Siete Jefes, víctima de un robo domiciliario tiempo atrás, se comunicó con El Litoral para expresar su malestar por la situación‘n actual y la ausencia de respuestas por parte del Estado. “Desde hace 4 o 5 años que el barrio parece ser tierra liberada y los vecinos estamos viviendo muy mal, entre la paranoia y la estigmatización no deseada, porque verdaderamente casi no se puede salir a la calle”.

“A mi casa entraron barreteando las rejas, se llevaron alhajas y dinero” y si bien no se trata de un hecho reciente “mi situación se repite en un montón de vecinos”. Además recordó “el periplo personal” que debió realizar a raíz de ser víctima de un delito. “Ir a la policía, a la PDI y la fiscalía, donde jamás me atendió ningún fiscal en 2018 y 2019”. “El tema es que ya la gente no puede salir a tomar el colectivo, no se puede barrer la vereda, todo el mundo lo sabe y no hay cuidado ni control”, cuestionó.