Línea directa

Lunes 24.02.2020

20:06

¿Hasta cuándo los cuidacoches?

CARLOS

Hace unos días, en 25 de Mayo al 2900 y habiendo estacionado con la tarjeta, al irme uno de estos personajes (hay más de uno por calle) me pide plata, al no darle, al salir me ralla el guardabarro trasero izquierdo y se ríe. Mi indignación es mayúscula, pues no veo que el intendente y/o concejales protejan al ciudadano que respeta la convivencia y sí amparan a estas personas que no cuidan ni respetan a nadie. ¡A ver si las autoridades municipales se ponen los pantalones largos!

Impunidad e indulto

ROBERTO RUBÉN SÁNCHEZ

Era inevitable, finalmente el Presidente terminó aceptando el “lawfare” que argumenta su jefa, va mutando conforme que las presiones del kirchnerismo que le hace notar que no es quien gobierna. Es increíble con el desparpajo que actúa, no tiene palabra, ni convicciones ni tampoco decide per se, es el paso previo al indulto que también será inevitable. Por muchas marchas que se hagan pidiendo que se termine la impunidad los políticos arman leyes de acuerdo a sus necesidades dándole la espalda al pueblo. Los bienes sustraídos no se devuelven se dilapidan, extinguida la acción penal vía decreto o indulto desaparece el embargo y ejecución civil para recuperarlo.Hemos visto que pese a la cárcel y el escarnio público se hicieron pocas maniobras para ocultarlos, sus esbirros ahora planteando proyectos de leyes para legalizar la inmoralidad de controlar al periodismos o toda voz disidente paso previo al autoritarismo de este desgobierno. Mejor sería que en vez de repartir culpas se dedique a gobernar y no entretenernos con más mentiras, estamos al borde del precipicio por inoperancia de todo su equipo.

Perros vagabundos

CARLOS MUÉS

Tengo que reconocer que veo con alegría que no hay perros vagabundos o mostrencos deambulando por nuestra peatonal ni por las calles de la ciudad, espero no estén invernado y salgan todos juntos cuando dejen de hacerlo. Una tranquilidad para los que los años nos traen más inestabilidad al caminar. La de arena: la inmensa mayoría de los elementos adicionados a los semáforos que marcan los segundos(ignoro la denominación técnica) no funcionan o están intermitentes. Gran inversión que como todas las administraciones municipales, no reparan o mantienen.