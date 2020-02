Falleció a los 101 años una de las matemáticas de la NASA que inspiró la película "Talentos Ocultos"

Katherine Johnson, matemática de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA), falleció este lunes a los 101 años, informó el organismo que definió a la profesional comos "una heroína" por su profesionalismo y lucha por la igualdad racial, cuya vida fue conocida gracias a la película Talentos Ocultos.

"Ella era una heroína estadounidense y su legado pionero nunca será olvidado", escribió en su cuenta de Twitter, Jim Bridenstine, director de la NASA.

Our @NASA family is sad to learn the news that Katherine Johnson passed away this morning at 101 years old. She was an American hero and her pioneering legacy will never be forgotten. https://t.co/UPOqo0sLfb pic.twitter.com/AgtxRnA89h