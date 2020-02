"Hace décadas que no había una retracción de la industria tan profunda y prolongada"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"Tenemos que tener 10 años de crecimiento de entre 1,5 y 2 por ciento para estar igual a 20 años atrás", dijo el titular de la UISF.

El presidente de la Unión Industrial de Santa Fe, Javier Martín, enfatizó la preocupación que tienen los empresarios del sector por los siete trimestres consecutivos de caída de la actividad, se mostró moderadamente optimista sobre el futuro a partir de las medidas que tomó el gobierno nacional, considera que en el segundo semestre del año la economía va a tener una leve recuperación y ratificó el pedido de los empresarios para que la cámara de Diputados le de la media sanción restante a la adhesión de la provincia a la ley de ART.

“No fue un buen año 2019. Pero lo que más nos preocupa es que el último trimestre fue el séptimo consecutivo de retroceso del sector. Estamos hablando de 21 meses seguidos. La caída no solo que fue prolongada sino muy importante. Hace décadas que no teníamos una retracción de la industria tan profunda y tan continua en el tiempo. Ahora se ve una desaceleración en los ritmos de caída y está tendiendo a un equilibrio”, expresó.

“Hoy estamos un 13 por ciento por debajo de 2015; y 2015 estaba 3 o 4 puntos por debajo de 2011. Eso quiere decir que si comparamos con 10 años para atrás hoy estamos entre un 15 y un 18 por ciento de caída. Tenemos que tener 10 años de crecimiento de entre 1,5 y 2 por ciento para estar igual a 20 años atrás. Sumale que en el mismo período de tiempo los otros países crecieron, algunos más otros menos. Quiere decir que aún creciendo diez años en términos relativos vamos a estar peor que el resto de esos países, sobre todo porque estos están invirtiendo mucho en ciencia, tecnología, investigación y desarrollo; cosa que todavía acá no comenzamos a hacerlo en serio”, manifestó.

-Los informes de los últimos años tuvieron siempre temas comunes: la caída del poder adquisitivo del salario, el costo del financiamiento, la falta de inversiones en infraestructura. ¿Ven una mejora a partir de la asunción del nuevo gobierno nacional?

-Vemos indicios prometedores. En primer lugar, el Banco Central bajó los encajes para aquellos bancos que demuestren que están financiando pymes. Eso es importante porque libera recursos para financiamiento productivo. En segundo lugar, el Banco Nación anunció líneas de crédito por más 10 mil millones de pesos a tasas de entre el 27 y el 29 por ciento para recomponer capital de trabajo de pymes. En tercer lugar, la AFIP lanzó una amplia moratoria para deudas previsionales e impositivas que son muy pesadas. Todo eso apunta a movilizar recursos hacia el sector productivo. El crédito es la principal palanca para movilizar la producción. En general la industria está descapitalizada y desfinanciada porque venimos de tasas de interés del 70 por ciento que son imposibles de pagar. Si conseguimos empezar a mover la rueda con financiamiento para recomponer capital de trabajo, nos queda el financiamiento para proyectos productivos. Necesitamos renovar las maquinas, invertir en ciencia y tecnología, en nuevas líneas de producción. Necesitas para esos proyectos a 3 o 4 años a tasas razonables que hoy son inexistentes.

-Además de previsibilidad también tiene que haber un horizonte de crecimiento porque de lo contrario nadie va a invertir un peso.

-Eso es así, y lo expresamos en las propuestas que hicimos a través de la UIA al gobierno respecto al modelo de desarrollo que queremos. Nosotros estamos convencidos que debe ser uno productivo que aliente la creación de empleo calificado e incorpore innovación, ciencia e investigación, que es lo único que en el largo plazo nos puede sacar porque el resto de los países va por ese camino. Exportando solo commodities agropecuarios o agroalimentos no es suficiente. La única manera es ir hacia un programa de desarrollo productivo. Pero para eso tenemos que tener un acuerdo a nivel país de que modelo vamos a impulsar porque hay que mantenerlo. Fijar un rumbo y consolidarlo va a llevar tres o cuatro administraciones nacionales.

-Una de las principales quejas de la industria fueron las restricciones al acceso de divisas que instauró el gobierno de Cristina Kirchner. Esos controles están de vuelta. ¿Han tenido dificultades?

-Se están instalando unas versiones actualizadas de los controles que teníamos. Todo país tiene sistemas de administración del comercio exterior. Argentina no tiene dólares y por lo tanto hay que administrarlo porque así como se importaban cosas necesarias, se importaban cosas que no teníamos capacidad para pagarlas. El sistema actual es de licencias no automáticas donde haces la declaración, pedís la aprobación, te piden que la justifiques, lo haces y sale. El compromiso del gobierno nacional es que a la industria no le van a faltar las divisas para importar los insumos que necesite para producir. Si el país crece y con él la demanda, el gobierno las va a aumentar. El otro tema positivo es el control de los flujos capitales. Eso se había eliminado y Argentina tiene un mercado de capitales muy chico donde cualquiera que haga una operación de 15 o 20 millones de dólares mueve el precio de la divisa y con las tasas de interés que se pagaban favorecía la especulación financiera. Los capitales golondrinas entraban, las aprovechaban y se iban. Y los platos rotos los pagaba el sector productivo. Que se vuelva a obligar a quienes ingresan divisas al país tener que dejarlos por un tiempo mínimo contribuye a la estabilidad.

-¿Son optimistas a partir de las medidas tomadas por el gobierno nacional?

-Nuestro relevamiento indica que el 25 por ciento de los consultados creen que la demanda va a crecer, el 25 por ciento que va a caer y el 50 por ciento restante que se va a mantener sin cambios. Creo que juegan mucho las expectativas. Venimos de una época donde la gente perdió mucho poder de compra. Todas estas medidas como el Ahora 12 o el congelamiento de las tarifas apuntan a cambiar el chip inflacionario que tenemos. No son herramientas mágicas ni que se puedan mantener durante mucho tiempo. Lo que hace el gobierno es parar la pelota para acomodar la economía.

-Lo repite el presidente y el ministro Guzmán: “Tenemos que ordenar la economía”.

-Es así porque sin orden no podes mirar más allá, te quedas en el día a día. El tema de la deuda externa condiciona todo porque hasta que eso no se solucione no puede haber un programa económico serio de mediano y largo plazo. Hay indicios como para ser moderadamente optimistas en el sentido de que es muy probable que se de una incipiente recuperación de la economía en el segundo semestre del año. El primero va a ser difícil, de reacomodamiento. Creo que el gran objetivo del gobierno es frenar el ritmo inflacionario que descalabra todo porque la inflación te come el valor del tipo de cambio, se atrasa el dólar, los exportadores empiezan a padecerlo y terminamos cayendo en la restricción de divisas que es el principal problema de nuestra historia.

-¿Que temas tocaron con el gobierno provincial?

-Hemos hablado con el gobernador, el ministro de la Producción, el secretario de Industria. Tenemos excelentes canales de diálogo. Le hemos hecho saber nuestra intención de que se sancione la norma que adhiere a la provincia al nueva ley de ART. El gobernador prometió que lo apoyará porque él también está favor y puede habilitar su tratamiento en extraordinarias. Esperamos que Miguel Lifschitz, que es el líder de la bancada del Frente Cívico y Social, impulse su tratamiento en Diputados porque él fue quien envió el proyecto a al Legislatura. Otra reunión importante que tuvimos fue con el interventor de la EPE, con quien conversamos sobre varios puntos, no solo las tarifas. Por ejemplo como trabajamos en conjunto para que el sector productivo en toda la provincia pueda acceder a la energía en el mediano y largo plazo. Aquí tenemos un problema porque de acuerdo a lo que está establecido, la inversión -transformador y línea- debe hacerlo la empresa y eso hace que muchas veces se haga sin planificación a mediano plazo. Tenemos que hacerlo de manera coordinada con las distintos actores estatales.



Créditos productivos

Javier Martín dijo que, de acuerdo a lo que les informaron funcionarios nacionales, los créditos al sector productivo van a estar operativos a partir del 3 de marzo. Además habrá una línea de créditos que el Banco Nación comprometió con el sector metalúrgico para que puedan salir a ofrecer las maquinarias que fabrican a tasas a menos del 27%, que les permitirá ser competitivos frente a la competencia extranjera porque sin financiamiento es imposible competir frente a sus pares de Brasil.