Un matrimonio y sus dos hijos debieron interrumpir un viaje de placer y regresar de urgencia a Santa Fe, porque les avisaron que habían entrado a su casa. “Se robaron todo”, dijo Sebastián, que junto a su esposa analizan abandonar el barrio.

Mini vacaciones frustradas Candioti Sur: Rompieron la alarma y los desvalijaron Un matrimonio y sus dos hijos debieron interrumpir un viaje de placer y regresar de urgencia a Santa Fe, porque les avisaron que habían entrado a su casa. "Se robaron todo", dijo Sebastián, que junto a su esposa analizan abandonar el barrio.

“Te fuiste a Córdoba y dejaste el portón abierto” le dijo un amigo a Sebastián este lunes, cuando al pasar por su casa, “de casualidad” advirtió que algo no estaba bien. Primero “pensó que me había olvidado de cerrarlo”, pero “me llamó al rato y me dijo que me habían entrado a robar, porque estaba forzada la cerradura y destrozaron un paño fijo de vidrio laminado” para entrar. “Estábamos lejos pero volvimos como pudimos”, sintetizó.

La casa está ubicada en calle Necochea al 2800, frente a la tradicional fábrica de cacao El Quillá, que tiene cámaras de seguridad privada. Casi en la esquina con Rosalía del Castro, funciona una pista de skate, que sumado a la presencia de un boliche a pocas cuadras, convirtieron la zona “en un rejuntadero de gente que está todo el día ahí relojeando”, aseguraron los damnificados.

“En 10 años nos robaron 6 veces” la mayoría “desde que hicieron la pista de skate, anterior a eso jamás pasó nada”. Y a modo de anécdota sumaron: “Hace un mes y medio, gracias al video de El Quillá, vimos que nos prendieron fuego la palmera que está en el frente, había dos banditas peleandose y uno de ellos volvió y prendió fuego, nada contra nosotros, pero la pista, más el boliche y la inacción policial...”

Huellas marcadas

A pesar de todo, mientras regresaban, Sebastián y Marisa pensaron que podría tratarse de un hecho más de los tantos que sufrieron desde que viven en barrio Candioti Sur. Pero “llagamos y vimos un destrozo total, porque no sólo robaron sino que rompieron”, dijeron ambos señalando la puerta que da a la cochera y la caja del sistema de alarma esparcida por el suelo.

“Se robaron todo, desde las cosas de valor como dinero y alhajas, hasta perfumes, ropa del colegio, dos guardapolvos, pasta dental, shampoo, papel higiénico, la comida”, enumeró Marisa. “Yo ahora estoy en ojotas porque me robaron todo el calzado”, agregó Sebastián. Y como si pareciera una broma de mal gusto, “cada vez que nos roban nos ponen un patrullero en la esquina”, señaló. Además se llevaron algunas cosas de electrónica como “la play”, “el tele no la han podido sacar porque hay huellas y está todo marcado. Hay huellas posta en el marco, depende de la voluntad de quienes tienen que investigar que los encuentren”, resumió.

Perfumes, alhajas, calzado, ropa, dinero, electrónica, comida, dos guardapolvos y hasta una pasta dental fueron parte del botín.Foto: El Litoral

La escritura

Pero lo que más les llamó la atención fue que entre todo lo sustraído “se llevaron documentación importante” como “la escritura de la casa” y hasta “fotos de los chicos y familiares” por lo que dedujeron que “este no fue como el robo anterior cuando se llevaron únicamente cosas de electrónica”.

En medio del trauma que genera la violación del domicilio, la familia analiza buscar un mejor destino para vivir. “Supongo que nos vamos a ir. Ya la vez anterior dijimos de irnos y nos quedamos. Ahora ya está, todo tiene un límite, no vamos a esperar a que nos entren con nosotros acá”, evaluaron. “Estamos hablando de barrio Candioti Sur, un barrio donde pagamos servicios e impuestos caros”, se quejaron.

Un paño fijo de doble vidrio y la alarma fueron destrozados para luego saquear la vivienda en su totalidad.Foto: El Litoral

Motochorros

La información del robo a la casa de Sebastián y Marisa se conoció el lunes a la mañana, a partir del grupo de Whatsapp que conforman los vecinos del barrio. Esa misma tarde y a muy pocas cuadras del lugar, se produjeron al menos tres nuevos hechos delictivos con motochorros como protagonistas: uno en calle Sarmiento, entre Sargento Cabral y Calchines; otro en Sarmiento y Castellanos y un último, frente a una conocida distribuidora de bebidas del mismo sector.