Los seis nominados al World Press Photo 2020

La Fundación World Press Photo acaba de anunciar los autores nominados en la edición de 2020 del concurso de fotoperiodismo más prestigioso del mundo.

Los candidatos, que ya pueden considerarse ganadores del certamen, conocerán el puesto que finalmente ocupan (1º, 2º, 3º...) en un acto que se celebrará el próximo 16 de abril.

Barcelona será una de las primeras ciudades del mundo en acoger la exposición en que se mostraran los distintos trabajos y que se celebrará del 25 de abril al 1 de junio en el CCCB. Los seis nominados a la fotografía del año, la categoría principal, son el etíope Mulugeta Ayene, el algeriano Farouk Batiche, el japonés Yasuyoshi Chiba, el polaco Tomasz Kaczor, el irlandés Ivor Prickett y el ruso Nikita Teryoshin.

Accidente del vuelo ET302 de Ethiopian Airlines

La fotografía de Ayena, titulada Relative Mourns Flight ET 302 Crash Victim, fue tomada el 14 marzo de 2019. En la imagen se puede ver cómo el pariente de una víctima del accidente del vuelo ET302 de Ethiopian Airlines se arroja tierra en la cara mientras llora. La fuerza del impacto hizo que los pasajeros sigan siendo difíciles de identificar. El 10 de marzo, el Boeing 737 MAX desapareció del radar seis minutos después de despegar del aeropuerto de Addis Abeba y se estrelló en un campo, matando a las 157 personas que iban a bordo. El choque fue tan grande que ambos motores quedaron enterrados en un cráter de 10 metros de profundidad. Ocho meses después, se cubrió el sitio y los restos no identificados de las víctimas fueron enterrados en hileras de ataúdes idénticos. Los primeros informes mostraron que los pilotos no habían podido evitar que el avión cayera en picado repetidamente, lidiando con un sistema de seguridad automatizado que empujaba repetidamente la nariz del avión hacia abajo.

Mulugeta Ayene es un fotoperiodista que reside en la capital de Etiopía y trabaja con Associated Press (AP). Su obra se centra en las transformaciones sociales y sus efectos sobre la identidad y las relaciones humanas.

Nominados World Press 2020

Disturbios durante una manifestación antigubernamental en Argelia

El 21 mayo de 2019, un grupo de estudiantes se peleaba con la policía antidisturbios durante una manifestación antigubernamental en Argel (Argelia). El país estaba envuelto en protestas desde febrero. Inicialmente, las concentraciones se habían centrado en derrocar al presidente Abdelaziz Bouteflika, de 81 años. Bouteflika renunció en abril, llevando a la creación de un gobierno provisional con respaldo militar. Aún así, las manifestaciones continuaron. Se pedía la cancelación de las elecciones presidenciales que tenían que celebrarse el 4 de julio y se reclamaba el retorno a la democracia civil. También exigían la salida de los funcionarios asociados a la administración Bouteflika, incluidos el presidente interino y el primer ministro.

La imagen fue captada por la cámara de Farouk Batiche, un fotógrafo de prensa con más de 20 años de experiencia. Comenzó su carrera como periodista de guerra con la agencia Newpress en 1997 y ha pasado también por Reuters como freelance. En 2011 se unió a la agencia France-Presse (AFP) y ahora es codirector de Deutsche Presse-Agentur (DPA) en Argelia.

Protestas contra la dictaura en Sudán

Yasuyoshi Chiba, por su parte, es el fotógrafo principal de la agencia France-Presse (AFP) en África Oriental y el Océano Índico, actualmente con sede en Nairobi (Kenia).Comenzó a trabajar como fotógrafo de plantilla para Asahi Shimbun, luego se convirtió en empleado independiente y se mudó a Kenia en 2007, antes de unirse a AFP en Brasil, en 2011.

Chiba fotografío, el pasado 19 junio de 2019, a un joven iluminado por teléfonos móviles mientras recitaba un poema durante un apagón en Jartum (Sudán). Las protestas comenzaron en la ciudad oriental de Atbara en diciembre de 2018, criticando que el precio del pan se había triplicado. Las manifestaciones se ampliaron y se extendieron rápidamente por todo el país. En abril de 2019, los concentrados organizaron una sentada cerca del cuartel general del ejército en Jartum y exigieron el fin del mandato de 30 años del dictador Omar al-Bashir, que acabó siendo destituido con un golpe militar el 11 de abril. Las protestas se mantuvieron con la reclamación de que se entregara el poder a los grupos civiles.

El 3 de junio, las fuerzas gubernamentales abrieron fuego contra los manifestantes desarmados. Decenas de personas fueron asesinadas. Tres días después, la Unión Africana suspendió a Sudán, en medio de la condena internacional generalizada por el ataque. Las autoridades intentaron desactivar las protestas imponiendo apagones y cortando internet.

Adolescente quemado durante un combate en Siria

El 20 octubre de 2019, Ivor Prickett, cuyas fotos publica en exclusiva The New York Times, inmortalizó a Ahmed Ibrahim, un combatiente del SDF de apenas 18 años que quedó gravemente quemado, y a su novia en un hospital en Al-Hasakah (Siria). La chica había sido reacia a entrar en la habitación, ya que estaba horrorizada por las heridas del muchacho, pero una enfermera la convenció de que entrara para sostener la mano de Ahmed.

Meses antes, el territorio de controlado por Estado Islámico en Siria se había reducido a un pequeño terreno de apenas cuatro kilómetros cuadrados en el sureste, alrededor del pueblo de Baghuz. La retirada del EI desde el norte de Siria había estado provocada por el ataque de las milicias combinadas de las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF).

El rostro del Síndrome de Resignación

Tomasz Kaczor, que ha trabajado como fotógrafo independiente durante más de 12 años en Varsovia, mostró con sus retratos a una niña armenia de 15 años que recientemente se despertó del estado catatónico provocado por el Síndrome de Resignación. La joven se sienta en una silla de ruedas flanqueada por sus padres, en un centro de recepción de refugiados en Podkowa Leśna.

El Síndrome de Resignación convierte a los pacientes en seres pasivos, inmóviles, mudos, incapaces de comer y beber, incontinentes e insensibles al estímulo físico. Afecta a niños psicológicamente traumatizados en medio de largos procesos de asilo, y parece más común en niños romaníes y yazidíes, así como en los de los Balcanes.

La remisión y el regreso gradual a las funciones normales ocurren después de que las circunstancias de vida de los pacientes mejoren. Esta niña armenia sucumbió al Síndrome de Resignación mientras su familia buscaba asilo en Suecia, pero se recuperó ocho meses después de haber sido deportados a Polonia.

Exposición y Conferencia Internacional de Defensa (IDEX) en Abu Dhabi

La última de las fotografías premiadas en la categoría principal del World Press Photo 2020 fie tomada el 18 febrero de 2019 y muestra a un hombre de negocios que guarda un par de cohetes antitanque al final de un día de exhibición durante la Exposición y Conferencia Internacional de Defensa (IDEX) en Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos).

IDEX es una de las ferias de armas más grandes del mundo. No se publican cifras oficiales de asistencia, pero según los medios estatales, el evento atrajo a 1.200 especialistas de todo el planeta, 1.300 expositores y más de 105.000 visitantes. Los asistentes incluyen ministros de defensa o jefes militares que interactúan en salas de conferencias, eventos sociales y reuniones administrativas. La guerra se escenifica en un entorno artificial donde los maniquíes y las imágenes de pantalla toman el lugar de personas reales, y con demostraciones al aire libre y exhibiciones de batallas coreografiadas diariamente en el agua. El fotógrafo Nikita Teryoshin se crió en San Petersburgo, aunque actulmente reside en Berlín.

Otros nominados

Tres autores españoles han sido nominados también en otras categorías del World Press Photo 2020: los barceloneses Ricard García Vilanova destaca en el apartado de Temas de Actualidad mientras que Ramon Espinosa lo hace en la categoría de Noticias de Actualidad. Por su parte, el sevillano Antonio Pizarro Rodríguez aparece en la de Naturaleza.