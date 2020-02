https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El director técnico rojiblanco resaltó al empate como un resultado positivo al cortar la racha negativa de tres derrotas. Explicó la razón del equipo titular que armó para jugar ante Central Córdoba y habló del incidente provocado entre él y el cuarto árbitro a minutos del final del partido.

Lo aseguró Leo Madelón "Unión fue el que no lo resolvió" El director técnico rojiblanco resaltó al empate como un resultado positivo al cortar la racha negativa de tres derrotas. Explicó la razón del equipo titular que armó para jugar ante Central Córdoba y habló del incidente provocado entre él y el cuarto árbitro a minutos del final del partido.

Los minutos pasaban y no pasaba nada. Es que había transcurrido mucho tiempo desde la finalización del partido y el entrenador de Unión, Leonardo Madelón, no concurría a la sala de conferencias de la entidad de la avenida para tratar de explicar el discreto empate ante Central Córdoba de Santiago del Estero.



Es más, muchos pensábamos que el director técnico tatengue había decidido no hablar, pero como no se lo había comunicado a la gente de prensa, todavía teníamos la esperanza de lograr que el DT salga del vestuario para dialogar con los medios.



Algo que finalmente ocurrió, por eso en las siguientes frases, se transcriben los conceptos del entrenador unionista:



* “Es un punto importante contra un equipo difícil. Veníamos de perder partidos y por eso había que cortar la racha. Traté de buscar las mejores opciones dentro del plantel que tenemos y armamos un mixto”.



* “Fue un partido muy parejo, muy luchado, y lo quiero recalcar porque prácticamente descansaron poco y estuvieron todos al servicio del equipo. El cansancio influye pero no es ninguna excusa”.



* “En el primer tiempo tuvimos buenos minutos pero veía que demoraba el gol nuestro, porque ellos habían hecho varios cambios, no tenían el equipo andando y le llegábamos por los costados, habíamos tirado como cinco tiros de esquina. Entendí que si éramos claros en los pases podíamos dañarlos, pero no tuvimos esa claridad. El que no resolvió el partido fue Unión”.



* “En el segundo tiempo buscamos más, pero se cerraron. Si hubiera llegado el gol de Álvarez o el de Mazzola en el primer tiempo, estaríamos hablando de otra cosa. Cortamos una racha negativa, a veces os puntos sirve, ojalá le demos más valor haciendo un buen partido en Mendoza”.



* “Los que entraron me dejaron una buena impresión. A Assís lo iba a meter en el entretiempo, pero entró bien, leyó bien el juego. Cañete le dio más movilidad a la ofensiva para ayudar a Troyansky liberándole los espacios, porque estaban los dos muy marcables”.



* “A Cecchini le falta ritmo, es un buen jugador, tiene buen pie, tiene mucho futuro pero viene con mucho atraso futbolístico. Nosotros somos un equipo con mucha dinámica, agresivo, explosivo, y por eso le cuesta todo eso”.



* “A Corvalán lo van a operar (hernia inguinal). Iba a jugar, pero ayer, con mucha honestidad, me dijo que no estaba cómodo. Lo bueno es que ya vimos a Cañete, a Assís, que pueden ser opciones, lo de Cecchini igual”.



* “Vamos a ver el día a día cómo reaccionan, pero es obvio que el viaje se siente, y eso hace que te cueste imponer el ritmo del partido”.



* “Hoy todos dieron al máximo de sus posibilidades, no les puedo reprochar nada. Nos hubiese gustado ganar pero hicimos lo que pudimos. Tuvimos chances y ellos tuvieron una muy clara también. Buscamos dentro de todas las posibilidades, la mejor manera de entrarles, por los costados y tratando de ir por abajo, pero no se pudo”.



* “Es un punto y tiene que servir. Venimos de pasar una fase importante contra un equipo internacionalmente muy grande, hay que valorar esas cosas, ahora hay que entrenar pensando en Godoy Cruz”.



* “Si supieran cuántas ganas tengo de hacer cambios, pero hay chicos que todavía no los conozco. A Cecchini lo estoy conociendo ahora, aunque conoce el sistema de juego nuestro, Assís lo mismo. A veces no te animás a armar un equipo completo con jugadores a los cuales no conocés del todo”.



* “Blasi y Calderón, que son pibes de abajo, se están acomodando despacito. Creo que están bien, ahora tenemos cuatro cinco días para ir a Godoy Cruz. Vamos a hacer un viaje en avión, tranquilos. Hay que aprender a descansar en estos días y prepararnos para ese partido que es otra final más y hay que sumar de visitante”.



* “A Mazzola lo saco porque me pareció que estaba bajando su rendimiento físico y pensamos que era el momento de ver a Cañete, nada más, no hay nada raro. Con Nico tengo la mejor relación, suma mucho para el grupo. Si a veces yo me enojo conmigo, puede ser que a él le pase lo mismo, pero son todos muy respetuosos, es un grupo sano”.



Habló de su agresión al árbitro



El técnico de Unión habló sobre lo ocurrido a pocos minutos de terminar el partido, cuando el cuarto árbitro dio a conocer los minutos de adición: “En cuanto al incidente con el árbitro, ya hablé con él tranquilo después del partido, son cosas del fútbol. Yo entendí que eran más de cuatro minutos de alargue, de cualquier manera, no lo íbamos a ganar al partido, ¿no es cierto?, por todas las demoras, y los cambios. Ahí saltó el incidente con el cuarto árbitro, a quien obviamente le pido disculpas porque tuve una reacción que no corresponde, más con la trayectoria que tiene uno”.



“Todos tenemos derecho a equivocarnos y enojarnos, así que fui y hablé con ellos y les dije todo lo que les dije en cancha, me voy con mis verdades hasta el mismo cementerio, así que no tengo problemas, quedó todo ahí, en buena relación, ya está. Si estuve mal les pido las disculpas que corresponde”, agregó Leo.



Para terminar con el tema, Madelón dijo: “Estábamos para pelear, ustedes querían ver eso seguro. El que tiene más años soy yo y por eso soy el responsable, la asumo y si hay una sanción hay que acatarla”.



Para Calderón, “faltó suerte”



Antes de retirarse del estadio, Franco Calderón dio su visión del empate: “No sé si precisión, pero creo que nos faltó un poco de suerte porque en el primer tiempo, en la que no pudo Troyansky, nos faltó suerte porque estaba sólo y por esas cosas que pasan en el fútbol no pudo ser gol.

También se refirió a cómo está viviendo sus primeros cotejos en la máxima categoría: “Cada vez que pasan los partidos me voy sintiendo mejor dentro de la cancha, voy agarrando más confianza, eso me viene muy bien a mí pero también a mis compañeros”.



“Me siento bien en Unión”



Sebastián Moyano analizó el 0-0 entre Unión y Central Córdoba: “No fue uno de los partidos vistosos que veníamos haciendo, pero lo importante era sumar porque veníamos de tres partidos perdidos. Cortamos esa racha y es un punto que va a servir si nos traemos un triunfo desde Mendoza”.



“Ellos son un equipo batallador que no deja de correr, que no da una pelota por perdida, pero tendríamos que haber leído el partido y no lo hicimos, así que tendremos que seguir mejorando porque ahora nos queda una semana algo corta para viajar a Mendoza y traernos los tres puntos”, añadió el arquero tatengue.



Moyano fue claro al expresar su presente: “Puede ser que esté pasando por el mejor momento desde que llegué a Unión, pero no me quiero quedar con eso, quiero ayudar al equipo la cantidad de veces que sea necesarias. Hoy no tuve tanto trabajo pero es mérito de los compañeros. Me siento bien en Unión y en Santa Fe”.



“Fue un partido friccionado”



Todavía en el campo de juego, y para la televisión, Gabriel Carabajal brindó una entrevista tras el encuentro: “A Coleoni lo conozco de hace varios años, cuando dirigía a Talleres en el Argentino A. No me dirigió porque yo empecé a jugar en la primera cuando él se fue, pero nos conocemos muy bien”.

Con respecto al trámite del cotejo, el mediocampista opinó: “Fue un partido muy friccionado, cortado. En algunos momentos tuvimos pasajes del partido en los cuales pudimos triangular un poco, pero fue muy intenso de las dos partes, por eso se hace medio cortado el juego”.



Por último, Carabajal manifestó: “La seguidilla de partidos que tenemos también tiene que ver un poco. No es excusa, creo que estamos preparados y capacitados para hacerlo, así que seguiremos trabajando, tratando de sumar puntos, que también nos interesa hacerlo”.