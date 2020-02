https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La exesposa del actor pasó el día especial junto a él, hijos y amigos.

Se recupera Carlín Calvo celebró en familia sus 67 años

El lunes, Carlín Calvo cumplió 67 años y pasó el día especial rodeado de las personas más importantes de su vida: su familia y sus amigos más íntimos. Quien se encargó de que fuera así es Carina Gallucci: la expareja del actor. Siempre a su lado, organizó el festejo y le manifestó su afecto incondicional.

A través de su cuenta en Instagram, Gallucci publicó una foto del festejo de cumpleaños de Carlín. Allí se los puede ver a ellos dos, acompañados por los hijos que tienen en común, Facundo y Abril, y dos amigos de la familia: la actriz Betty Villar y el director Carlos Olivieri. En la imagen se los ve a todos sonrientes, disfrutando de una cena antes de soplar las velitas.

“Antes de las 00.00 hs. apagamos las velas con dos grandes amigos de toda la vida que siempre están junto a Carlín: Betty Villar y Carlos Olivieri. Gracias por compartir este nuevo cumple y, sobre todo, ¡por hacerlo reír a carcajadas! ¡Mejor no podía terminar este cumple! Genio Carlos Olivieri. ¡Fue hermoso y tan divertido escuchar tus anécdotas! Mis hijos, Carlín y yo, agradecidos”, escribió Gallucci, junto a unos emojis de corazones.

Sus seguidores no tardaron en dejar sus comentarios deseándole un feliz cumpleaños a Carlín y agradeciéndole a su expareja por mantenerse siempre a su lado. “Carlín jamás perdió esa mirada pícara y luminosa a pesar de todo. ¡Me encanta! Muchas gracias Carina por compartir ese hermoso momento con nosotros que tanto lo queremos”, fue una de las opiniones de los seguidores.

“Recuerdo las horas que he disfrutado de la compañía de Carlín frente al televisor… Hoy, al verlo tan feliz con la gente que lo quiere no me produce tristeza su imagen actual porque la vida es lo que es y hay que aceptar las consecuencias. Carlín es afortunado en muchas cosas… El amor que transmite esa foto junto a su sonrisa no tiene precio”, escribió otra persona. “Feliz cumple, genio. Cari, se nota que sos una mujer transparente”, agregó un usuario.

A fines del año pasado, Gallucci habló sobre el estado de salud de Carlín, en medio de versiones que indicaban que se encontraba delicado, tras haber sido internado en el Sanatorio de La Trinidad de Palermo. “Está mejorando día a día, y se va recuperando para poder cambiar el modo de alimentación, es decir, pasar de la sonda nasogástrica, que se tapa y no es lo más conveniente porque provoca infecciones, por un botón gástrico”, explicó.

“Siempre fui clara al hablar de la salud de Carlín: mis hijos no se están despidiendo, no hay nada más falso que eso. Me agota que a pesar de querer responderles a todos y agradecer la preocupación por Carlos, digan semejante cosa. Él está bien y se encuentra fuera de peligro, lo quiero aclarar porque no dejan de llamarme pensando que se está muriendo”.

Por su parte, Facundo, su hijo, publicó en las redes sociales un mensaje para desmentir que él se había despedido de su padre en los últimos días: “Hola a todos. Quería aclarar algo que se está diciendo en los medios y mucha gente me anda preguntando. Se dijo que yo ya me despedí de mi papá, que puede irse tranquilo, dando a entender que está al borde de la muerte prácticamente. Lo cual es mentira”.

“No voy a decir que él está 10 puntos ni nada. Él viene peleándola hace rato, pero nunca estuvo en peligro su vida. Está en una sala común hace unos días ya, y sigue internado porque tienen que colocarle un botón gástrico. Pero nada riesgoso”, aseguró.

Carlín sufrió dos ACV; el primero fue en 1999 y, luego de pasar varios días internado en el Instituto Argentino del Diágnóstico, viajó a Cuba para realizar una fuerte rehabilitación. A su regreso, volvió a la televisión con El Hacker. Pero en 2010, a minutos de salir al escenario en Mar del Plata con la obra Taxi tuvo otro ACV, que le dejó fuertes secuelas de las que no se pudo recuperar en su totalidad.

Calvo tiene problemas en el habla y en su movilidad, lo que le imposibilita realizar salidas a la calle por sus propios medios.