El elenco original de Jurassic World vuelve a la saga

Solo falta un poco más de un año para el próximo estreno de Jurassic World 3. Pero se comenzaron a conocer varios detalles de lo que será la nueva entrega de la mítica saga de dinosaurios.

Colin Trevorrow es el encargado de haber escrito y también de dirigir la producción. Colin fue el primero en presentar algunos adelantos de lo que serán las nuevas criaturas de la historia. Va a ser la sexta película que llegará de la mano de este genio de la pantalla grande.

Y nada más que el propio Chris Pratt, protagonista de las últimas entregas, decidió aportar algo de lo suyo a todos los rumores que están dando vueltas sobre Jurassic World 3. Es así que habló sobre los actores que integrarán el elenco y dejó a los fans con muchas expectativas. “Tiene a todos. Tiene a casi todo el mundo adentro, tal vez simplemente lo acabo de decir, pero no importa”, expresó en una entrevista con el medio Variety.

Pero lo que más deseaban saber los fanáticos era sobre el tan esperado regreso de Sam Neill y Laura Dern. Fue entonces que el actor agregó: “Va a ser el más grande y el mejor hasta ahora. No escatimaron gastos y traerán a todos de regreso”.

Y más sobre el final de la entrevista bromeó diciendo que es “un guardián de los secretos”. Y que por ese motivo mantuvo oculta esta información. Pero algo que llamó la atención de los fans fue que Sam Neill publicó en sus redes sociales una foto de su antigua participación acompañado de un especial mensaje.

Tough day at the office c.2000. #JP3 Back soon with @prattprattpratt @BryceDHoward @LauraDern #JeffGoldblum Note to self- this time pack iodine, bandages, spare hat, sunscreen etc @JurassicWorld pic.twitter.com/NJB8Dmut5N