Cayó por penales ante el DIM Atlético Tucumán quedó eliminado de la Libertadores

A diferencia de lo que había ocurrido un par de semanas atrás, Atlético Tucumán no pudo hoy en los penales (2-4) y quedó eliminado tras ganar 1-0 frente a Independiente Medellín, que será rival de Boca en la fase de grupo de la Copa Libertadores.



El "Decano" falló los primeros dos remates de la definición, una diferencia demasiado grande que no pudo descontar y fue aprovechada por los colombianos, que se llevaron el premio máximo.



Una tremenda volea de Leonardo Heredia, a los 20 minutos del primer tiempo, hizo explotar a los hinchas que completaron el estadio "Monumental José Fierro" y terminó dándole el triunfo a los dirigidos por Ricardo Zielinski, que igualaron la serie, luego del 0-1 sufrido la semana pasada en Medellín.



El DIM, de esta forma, completó el grupo H que también integran Boca -será su primer rival en "La Bombonera"-, Libertad de Paraguay y Caracas de Venezuela.



Mas allá de lo que se dio en los penales, Atlético Tucumán volvió a hacerse fuerte como local, equilibrando una serie extremadamente pareja.



Es que en Colombia fue levemente superior el DIM y este martes por la noche el que pareció entender mejor el partido fue el "Decano".



En los penales, los dos jugadores que Zielinski mandó a la cancha en el tramo final del partido (Leandro Díaz y Lotti) fallaron sus tiros, con un bombazo por arriba del travesaño y un tiro anunciado que atajó el arquero Mosquera.



Independiente Medellín acertó sus cuatro remates -el último del argentino ex San Martín de Tucumán Adrián Arregui- y terminó celebrando su clasificación a la fase de grupos.



Síntesis:



Estadio: Monumental José Fiero (Atlético Tucumán).

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela) .



Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Marcelo Ortiz, Guillermo Ortiz, Yonathan Cabral, Fabián Monzón; Ramiro Carrera, Cristian Erbes, Guillermo Acosta; Lucas Melano, Javier Toledo y Leonardo Heredia. DT: Ricardo Zielinski.



Independiente Medellín: Andrés Mosquera; Didier Delgado, Jesús Murillo, Andrés Cadavid, Yulián Gómez; Larry Angulo, Adrián Arregui; Andrés Ricaurte, Maicol Balanta, Edwin Mosquera; y Juan Fernando Caicedo. DT: Aldo Bobadilla.



Gol en el primer tiempo: 20m Heredia (AT).

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio, Javier Reina por Balanta (DIM); 15m Nahuel Aguirre por Carrera (AT); 21m Leonardo Castro por Mosquera (DIM); 23m Leandro Díaz por Heredia (AT); 34m Augusto Lotti por Melano (AT); 43m Yesid Díaz por Caicedo (DIM).

Penales: Díaz, desviado (AT); Ricaurte, gol (DIM); Lotti, atajado (AT); Cadavid, gol (DIM); Aguirre, gol (AT); Castro, gol (DIM); Monzón, gol (AT); Arregui, gol (AT).

Con información de NA