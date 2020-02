https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 26.02.2020

11:13

Tras las polémicas declaraciones Marcelo Sain: "Hay dirigentes que creen que lo digo es joda"

A la desafortunada expresión volcada por el titular de la cartera de Seguridad en TV este martes, le siguieron varios posteos del propio Sain en la mañana de este miércoles en la red social Twitter.

Allí, el ministro cargó nuevamente las tintas contra el Socialismo por los años -según sus dichos- de “complicidad” con el narcotráfico.

“Hay personas y dirigentes santafecinos (sic) que creen que lo que digo es joda y no es serio. Son los que siempre han puesto la basura abajo de la alfombra que hoy se empieza a ver. No han corrido riesgos personales porque pactaron con la mafia policial y política. En todas las funciones que ejercí, corrí riesgos personales y familiares. Nunca los vociferé ni me victimicé. El año pasado desde el Organismo de Investigaciones, con algunos pocos fiscales, pusimos muchos delincuentes pesados y policías prohijados por el poder tras las rejas”, se jactó.

“El gobierno socialista-radical -continuó- nunca nos puso protección, mientras (Antonio) Bonfatti tenía una decena de custodios, un auto blindado y dos autos nuevos, como si fuese un jeque árabe. Hay gente que no quiere ver a la mafia que estuvo tantos años oculta a la sombra del Estado, protegida por la complicidad y la desidia de policías, jueces, fiscales y políticos”. “No nos hagamos los tontos -pidió el ministro-, que esto lleva más de una década y va más allá de un ministro de menor porte, como yo, que no usa la gestión para hacer carrera política y que es circunstancial”.

