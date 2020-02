Crimen de Fernando: apareció un nuevo audio que complica más a los rugbiers

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se trata de una conversación que mantuvo un joven conocido de los detenidos, que se iba a encontrar con ellos en Villa Gesell.

A poco más de un mes de la madrugada en la que asesinaron a golpes a Fernando Báez Sosa a la salida de un boliche en Villa Gesell, se filtró un nuevo audio que complica aún más la situación de los rugbiers detenidos por el crimen.

Se trata de una conversación de WhatsApp que difundió el programa Nosotros a la mañana que muestra la reacción de un joven conocido de los detenidos que llegó a la ciudad balnearia horas después de que mataran a Fernando e iba a encontrarse con ellos, que ya estaban organizando la previa de ese sábado como si nada hubiera sucedido.

"Pero, ¿estás loco, vos? ¿Te pensás que quiero ir a hacer algo, hermano? Mataron a una persona, ¿me estás jodiendo? No es ninguna boludez, papi", se lo escucha decir en el primero de una serie de mensajes que le envió a su padre, contándole consternado sobre el intercabio verbal que había tenido con uno de los imputados.

El joven en cuestión había ido con un grupo de amigos a la casa que habían alquilado los rugbiers para dejar sus bolsos, hasta poder ingresar al hotel que habían contratado. En ese momento, se enteró de lo que había pasado.

En los siguientes audios, aporta un relato detallado de los momentos previos a la detención de los acusados, a quienes les aconsejó que se fueran. Ellos, en cambio, rechazaron rotundamente la propuesta y minimizaron la situación.

“Yo me ca... en las patas y les dije: ‘Ustedes están re locos’, andá a levantar a los pibes ya y tómense el palo, váyanse para Zárate. Y me dice: ‘No, acá en Gesell están flasheando y exagerando todo. Están re locos". ’. Yo les dije, están re locos, dame la llave que voy a buscar los bolsos y me voy. Nos fuimos y nos quedamos en la puerta del hotel con El Cale y Santino”, sostuvo.