Línea Directa

Patraña

ANGEL MADEO

“La acepción que da el diccionario de la R.A.E. a este vocablo es: ‘Invención urdida con propósito de engañar’. ¿Y qué otra cosa es sino una patraña la serie de falsos argumentos y endebles justificativos vertidos en favor de la suspensión de la ley de movilidad de los haberes jubilatorios y los magros aumentos para la clase pasiva que recientemente ha dado a conocer el Sr. Presidente? Casi la mitad de los jubilados de Anses cobrará menos de lo que le corresponde según la ley suspendida, lo que no se condice con lo expresado por Alberto Fernández en el sentido de que va a ‘seguir privilegiando a los que más necesitan’, para luego agregar: ‘la mayor corrupción es mentirle a la gente y estamos dispuesto a no mentirle’. También quieren hacernos creer que esta medida no persigue un fin fiscal, cuando ya hay cálculos serios que sitúan el ahorro que con la misma logrará el Gobierno en más de $ 5.000 Millones por mes. Es decir, se sigue pensando que todos los jubilados somos lelos, incapaces de entender y analizar las medidas que se toman, sobre todo aquellas que significan meternos las manos en los bolsillos. Si alguien no conocía el significado de esta palabra, PATRAÑA, creo que lo expresado precedentemente lo ilustra claramente”.



Maniobras riesgosas

MARTA SNAIDERO

“El pasado 19 de febrero fui atendida por la sub directora del Aeropuerto, Sra. Viviana Nini. Le reclamé por la problemática de la señalización referente a la circulación y/o ingreso al Aeropuerto que implementaron durante el gobierno anterior. La funcionaria reconoció que es un error y que el 18 de febrero se hicieron presentes dos ingenieros de Vialidad Provincial para resolverlo volviendo al trazado anterior. Es constante el paso de vehículos en contramano, incluidos camiones de gran porte, lo que provoca un riesgo también para los peatones que llevan sus valijas. Esporádicamente se hacía presente un móvil de prevención de la Comuna, pero no resultó suficiente para que quienes circulan por allí respeten la señalética. A mi modesto entender, con un vallado o presencia de personal aeroportuario se educaría y se desalentarían estas irresponsabilidades. Situación similar se da frente a la Estación de Servicio. Los vehículos cruzan con la doble línea amarilla para ingresar a cargar combustible. No hay cartel de prohibición para realizar esta maniobra. Aunque igual no lo respetarían. Le consulté a uno de los empleados de la Estación por qué les cargan igual, y me respondió que no tienen orden de no hacerlo. Si se llama la atención a quienes no valoran su propia vida y la de sus semejantes, se reciben improperios o sonrisas burlonas”.



Basura en el Paseo

MARIA DE CIUDADELA

“Al señor Intendente, Emilio Jatón: ¿Quién controla la recolección de basura del Paseo Ciudadela (Quintana y Pje. Lassaga)? Tenemos la suerte de que un buen vecino hizo un contenedor de basura, ya que esta plaza es muy frecuentada por niños y sus familias. Hay un señor que prepara chicos para fútbol, otro les enseña básquet. Pero la basura y los carritos que abren las bolsas hacen mucha mugre. A eso hay que sumarle las personas que traen a sus animales a hacer sus necesidades y no las levanta. Por favor, teníamos esperanza cuando lo votamos”.



Certificado de escolaridad

ALICIA (DOCENTE)

“La escolaridad es lo primero por lo que tiene que velar el gobierno. El país que no le dedica dinero y leyes a la educación nunca será un gran país. Es tarde pedir en diciembre el certificado de escolaridad,¿cómo solucionar si el niño no fue a la escuela?”.



Planes sociales y trabajo

UN LECTOR

“Para dar planes a la gente lo primero que habría que pedir sería un certificado acreditando que la persona está yendo a aprender un oficio para solucionar su problema laboral. El plan tiene que tener un término de 2 años y en ese lapso el beneficiario tiene que pensar qué va a hacer después. ¡No hay que pagar por largo tiempo y alimentar vagos! Uno necesita un plomero o un albañil y hay que esperar mucho tiempo porque están llenos de trabajo. También da rabia mirar la cola de los que iban a solicitar la tarjeta alimentaria. ¡Toda gente bien vestida, joven y sin trabajo! En este país no trabaja el que no quiere Vienen los bolivianos y hacen quintas venden verduras, vienen los venezolanos y ¡consiguen trabajo!



Jubilaciones

HEBE

“Me gustaría mucho que no haya más privilegios en nuestro país. Todos los jubilados tenemos que cobrar según lo que hemos aportado.Y las jubilaciones de amas de casas se den en casos muy especiales, no a aquellas que no trabajaron porque no tenían necesidades económicas”.



Impuestos

CARLOS RÍOS FLORES

“Para que el país crezca no hay que atosigar con impuestos a la clase media y a los negocios porque son los que generan trabajo”.



Viento del Noreste

MARIO DE LA COSTANERA

“Estoy leyendo que ‘la Costanera Oeste se tapó de arena’, y en mí opinión el culpable es el viento Noreste, no el viento sur. Se pone en evidencia cuando la vereda está limpia y se ven las ‘dunas’ que se forman atrás de las columnas de la baranda. En mi opinión de nuevo, esta invasión de arena se origina en el relleno excesivo que se hizo de la playa, hoy Solarium. Al estar la playa a un nivel casi igual a la vereda, el viento Noreste de mucha permanencia en nuestra zona, con fuerza suficiente para arrastrar la arena, la hace desbordar y ocupar la vereda. En mí opinión, reitero, la única solución sería bajar el nivel de toda la playa algo así como un metro, para que el viento no tenga suficiente energía como para elevar los granos de arena, y que estos queden depositados sin superar la vereda. Y con el tiempo será necesario volver a rebajar la playa: el viento Noreste hace milenios (millones de años) que sopla, y va a seguir otros milenios o millones de años más. Gracias por la posibilidad que nos dan de cooperar con ustedes y con nuestra región”.



Cuándo Pasa

OSCAR BAIZRE

“Sigue sin funcionar la App Cuándo Pasa, le pido a la Municipalidad que tome cartas en el asunto ya que es un tema de inseguridad no saber a la noche a que hora circula la línea a tomar”.