https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 26.02.2020 - Última actualización - 17:40

17:36

Cinco activistas contra los sistemas de armas letales autónomas (LAWS) o robots asesinos coincidieron este miércoles en que se avanza hacia un "futuro horrible" si un tratado internacional no prohíbe su desarrollo futuro, y advirtieron que el uso de estos dispositivos implica "trasferir el riesgo (de muerte) del combatiente a la sociedad civil".

Piden por un tratado internacional que lo evite Vaticinan un "futuro horrible" si no se detiene el desarrollo de robots asesinos Cinco activistas contra los sistemas de armas letales autónomas (LAWS) o robots asesinos coincidieron este miércoles en que se avanza hacia un "futuro horrible" si un tratado internacional no prohíbe su desarrollo futuro, y advirtieron que el uso de estos dispositivos implica "trasferir el riesgo (de muerte) del combatiente a la sociedad civil".

En ese sentido se expresaron este miércoles la premio Nobel de la Paz estadounidense Jody Williams; la ex programadora de Google Laura Nolan; la feminista africana Sylvie Ndongmo; y las especialistas argentinas María Pía Devoto y Vanina Martínez.

Fue durante la conferencia de prensa de apertura del Segundo Encuentro Global de la Campaña para Detener los Robots Asesinos que se desarrolla en Buenos Aires desde este miércoles, y hasta el viernes, en el Centro Cultural de la Ciencia.

La Campaña es una alianza de 82 ONG de 32 países creada en 2012 que por primera vez realiza su reunión anual en un país del hemisferio sur.

"Se está creando el 'momentum' internacional para que esta prohibición pueda suceder, y creemos que nuestros países tienen un rol que cumplir para alcanzar el consenso internacional y político necesario", dijo la anfitriona del encuentro y titular de la Red de Seguridad Humana en Latinoamérica y el Caribe (SEHLAC) María Pía Devoto.

Las LAWS "están diseñadas para atacar humanos, territorios o vehículos ocupados por humanos sin que participe la decisión humana" en contextos "preferentemente urbanos y residenciales", explicó la irlandesa Nolan, quien agregó que los robots asesinos "no sólo son drones: pueden ser tanques, submarinos, buques o aviones".

Prevenir para no lamentar

Y si bien todavía no existen, ya se podrían fabricar con las herramientas de software y hardware hoy disponibles.

"Esto no solo plantea un dilema ético enorme, sino también problemas tecnológicos porque estos sistemas no son seguros ni razonables por una serie de cuestiones; la primera de las cuales es que el software no entiende las reglas abstractas", dijo.

Nolan contó que renunció a su trabajo en Google cuando le pidieron que participara del Proyecto Maven, "una colaboración entre la empresa y el Departamento de Defensa de EEUU para enseñarle a los drones a tomar diferentes imágenes de personas, vehículos y patrones de vida" para elaborar modelos de ataque.

"No eran armas autónomas, pero le faltaba sólo un 5% para serlo, un sistema extremadamente problemático porque tenía que ver con la automatización de todo un acervo cognitivo que se usa para la vigilancia y la guerra", agregó.

Para Nolan, la proliferación de robots asesinos implicaría, por un lado, "una aceleración y amplificación de la guerra" y, por otro, "un sistema de transferencia del riesgo del combatiente a la población civil", cuyos elementos más vulnerables son "las mujeres y jóvenes".

Por su parte, Martínez, doctora en Ciencias de la Computación e investigadora del Conicet, hizo hincapié en "la preocupación que desde hace muchos años" embarga a buena parte de los científicos que trabajan en el área de la Inteligencia Artificial "en relación al desarrollo de armas autónomas letales", pero también sobre las "implicaciones sociales" de cada avance en esta materia.

"Las tecnologías que estamos desarrollando son muy poderosas porque tienen el potencial para cambiar nuestra sociedad radicalmente, y ese cambio puede ser beneficiosos o no: está en nuestras manos que lo sea", dijo.

“Una pequeña muestra de un futuro horrible”

En tanto, Williams, premio Nobel de la Paz 1997, activista contra las minas antipersonales, advirtió que el dron que mató al comandante iraní Qasem Soleimani "sólo fue una pequeña muestra de un futuro horrible de robots asesinos" (Ver entrevista aparte).

A su turno, la camerunense Ndongmo se refirió a "la importancia de pensar las cuestiones de género en torno a este debate".

"A lo largo de la historia, las armas siempre han sido vistas como un símbolo de dominación y de poder entendido desde el punto de vista de la masculinidad: el que tiene un arma y la sabe usar es un hombre de verdad. Y esto para lo único que sirve es para perpetrar y perpetuar violencia, particularmente contra la mujer", dijo.

Para esta representante africana de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad "las armas letales autónomas magnifican toda esta situación", y producen ingentes "ganancias" a la industria armamentista.

"Un estudio que hicimos en 2015 demuestra que el aumento de la proliferación de armas tiene una influencia directa en los casos de violencia de género en general, y en las violaciones y otras formas de violencia sexual, en particular", dijo.

Por último, Ndongmo enfatizó que "la armamentización de la tecnología" junto con la "militarización de las sociedades" y el "aumento del gasto militar" son los mayores obstáculos para alcanzar la paz sostenible en el mundo.

Con información de Télam.