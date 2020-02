Siguen los asaltos en B° Mayoraz y los vecinos marchan a la comisaría

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La convocatoria es este jueves a las 19.30. Temen que el barrio de las diagonales se haya convertido en una “zona liberada” para los delincuentes. Piden patrullajes en motos.

Luego de una nutrida asamblea de vecinos autoconvocados de barrio Jardín Mayoraz, este jueves marcharán hacia la Seccional 11° de Policía, ubicada en Aristóbulo del Valle 4808, en reclamo de mayor seguridad. Es que pese a que en los últimos días han exteriorizado su reclamo, los asaltos y hurtos siguen ocurriendo a plena luz del día, tanto en comercios como en domicilios particulares del barrio de las diagonales. Nada cambió.

La convocatoria es abierta para este jueves a las 19.30, cuando los vecinos se trasladarán hacia el frente de la seccional de policías que es jurisdicción de Mayoraz. Allí tienen previsto portar carteles y solicitar a las autoridades de seguridad que garanticen la paz en el barrio, donde además de gran cantidad de comercios hay tres instituciones escolares, un jardín de infantes y espacios deportivos.

Tras una reunión de vecinos de la semana pasada, en los últimos días rompieron el blindex de un local comercial ubicado sobre avenida Aristóbulo del Valle y Diagonal Martínez para robar y mientras un móvil de televisión entrevistaba a los vecinos por la inseguridad, a la vuelta de allí, en la misma D. Martínez y Pasaje Pasteur dos sujetos robaban una bicicleta de un cliente que había ingresado a una despensa. El robo quedó registrado por las cámaras de seguridad. A estos hechos delictivos se les suman otros asaltos a vecinos en la vía pública.

“Dame el celular o te quemo”

“No se puede estar tranquilo a ninguna hora, a mí, la última vez, me robaron a las 5 de la tarde con un arma, eran varias personas, en tres motos”, describió Araceli, una de las vecinas autoconvocadas que días atrás participó de una reunión de vecinos. “Dame el celular porque si no te quemo, me dijo uno de ellos. Esa vez estaba bajando del auto, frente a mi casa”, siguió explicando luego a El Litoral. Era la tercera vez que le robaban, siempre cerca de su domicilio. En otra de las oportunidades en las que fue asaltada, ella iba en bicicleta.

“Antes los asaltos eran de vez en cuando, ahora, en la semana, pasa tres o cuatro veces”, detalló la vecina. Por eso mismo, los residentes de Mayoraz ya se reunieron en otras ocasiones, porque necesitan exteriorizar y visualizar el problema. “Tenemos que pedir ayuda, porque los ladrones se juntan y te roban con dos o tres motos, agarran en contramano, aprovechando las diagonales, por eso queremos que se patrulle en moto, por la estructura del barrio”, amplió la vecina, en una entrevista brindada luego de la asamblea en la que se decidió marchar hacia la Seccional 11°.

Desde la Vecinal

En paralelo a esta movilización prevista para el jueves, desde la Vecinal Mayoraz también elevan el reclamo formal por mayor seguridad. “Nosotros acompañamos el reclamo de los autoconvocados pero además elevamos el pedido formal a las autoridades de Seguridad de la provincia para que le brinde las herramientas necesarias a la Seccional 11°, porque nos consta que el patrullero necesita reparación”, advirtió el presidente de la institución barrial, Gustavo Sartín.

A ese reclamo le suman: “Que se eleve la cantidad de personal, porque nos consta de que sólo hay cuatro oficiales por turno”, dijo Sartín, “que se trasladen los presos alojados en la comisaría, que se incorporen motos, porque tenemos diagonales y siempre pedimos que haya controles en la ciclovía, y que los operativos de saturación sean adentro de los barrios y no en las avenidas”, enumeró.

7 Jefes también reclama por seguridad

En barrio 7 Jefes los vecinos están cansados de la inseguridad y convocan a una reunión a llevarse a cabo el sábado a las 10.30 en la sede de la Vecinal ubicada sobre bulevar Muttis y Laprida.

“Los robos son a cualquier hora del día, a la gente que espera el colectivo la asaltan 4 o 5 veces por día”, apunta María Castells. “También hay entraderas y el lunes patearon el portón de una cochera, pero los vecinos alertaron sobre la situación y lograron evitar que se concrete el robo”, agregó.

Por estos casos es que los vecinos tienen previsto realizar la reunión para verse cara a cara y acordar un reclamo conjunto para elevarlo a las autoridades de Seguridad.

Un caso resonante del pasado fin de semana fue el de un vecino que debió saltar de la terraza abrazado a su perra para escapar de ladrones. El hecho ocurrió el domingo al mediodía, en una vivienda de calle Vélez Sarsfield al 4600. La madre de la víctima llamó al 911, pero los delincuentes alcanzaron a escapar en un Peugeot negro.

A la falta de control policial los vecinos le suman la necesidad de mejorar la iluminación de las calles del barrio y “que corten los yuyos de los terrenos del ferrocarril, porque además de un foco infeccioso y de mosquitos, contribuye a la inseguridad”, dijo la vecina.