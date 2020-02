"No tenemos que dañar el aparato productivo"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 27.02.2020

El ministro de la Producción, Ciencia y Tecnología se manifestó sobre el aumento a los derechos de exportación. Luego de una reunión con la Comisión de Agricultura, habló sobre Vicentín, Las Toscas y Sancor.

El ministro de la Producción, Ciencia y Tecnología se manifestó sobre el aumento a los derechos de exportación. Luego de una reunión con la Comisión de Agricultura, habló sobre Vicentín, Las Toscas y Sancor.



Federico Aguer

faguer@ellitoral.com

En una entrevista concedida al canal público 5RTV, el titular de la cartera productiva se manifestó sobre los temas de actualidad que preocupan al sector productivo santafesino.

- ¿Qué lectura hacen del cierre de la planta de Sancor en San Guillermo?

- El cierre es provisorio. Allí se producen quesos blandos y muzzarella. Estamos viendo una situación muy complicada de la compañia y la Coooperativa y San Guillermo es parte de ello. El contexto es muy complicado, pero se está trabajando muy fuerte con la empresa y con el Gobierno Nacional para que Sancor de algún modo vuelva a receptar los litros de leche que le permitan convertirse en un modelo sustentable. Seguramente van a ser pasos que en las próximas semanas se van a estar trabajando, pero no es un cierre definitivo. Es temporal y aspiramos a que se vaya resolviendo.

- ¿Qué balance hace de la primera reunión con la Comisión de Agricultura de Diputados?



-Fue una reunión muy buena, con muchos contenidos, con todo el sistema productivo de la provincia. Se tocaron temas vinculados a los programas que estamos llevando adelante desde el Ministerio de la Producción, con la Cencia y la Tecnología, con las políticas a futuro para el sector privado, como así también el tema de la presencia de la provincia en las Ferias y Exposiciones. Fue un debate muy interesante donde se pudo sumar opiniones, algo muy útil. Y vamos a tener otra muy próxima.



- ¿Confirmaron la presencia oficial en las grandes exposiciones del sector para 2020?

- Ese tema se tocó, se dieron las explicaciones por que se tomaron determinadas decisiones (en referencia a Argencarne). Se habló de la necesidad de la Ley de Necesidad Pública. Hablamos de Expoagro y de Agroactiva, la cantidad de empresas que tenemos anotada es muy grande, se anotaron 100 empresas y todas con un balance tecnológico importantísimo. Así que vamos a tener un presencia muy fuerte acompañando al sector privado.

- ¿Cómo analiza la realización de las Mesas Sectoriales para las cadenas productivas?

- Hemos puesto en marcha estas mesas de trabajo (apícola, porcina, ganadera y lechera; y la semana que viene con el sector avícola). El Ministerio está funcionando, con una fuerte impronta público privada, y fundamentalmente recorriendo la provincia, que es donde tenemos que estar, y donde vamos a generar la propuesta política para los próximos 4 años.

- La crisis de Vicentín sigue generando repercusiones. ¿Qué mirada tiene el gabinete productivo?

- Está puesta en marcha la negociación privada relacionada con la propuesta que se le ha hecho a los productores, a las cooperativas y a los acopiadores. Es una instancia compleja, donde va a ser sin duda un ida y vuelta que esperemos que se resuelva pronto, por los trabajadores y por los productores. Y además, porque estamos a las puertas de una de las cosechas de soja más importantes de la historia argentina donde Vicentín es un jugador fundamental. Luego de esto entiendo que se va a trabajar con el Banco Nación, que es el principal acreedor. Son pasos que se van a ir siguiendo, y que seguramente van a demandar ersfuerzos, solidaridad y mucho criterio para tratar de resolver este problema tan caro a los intereses de la provincia y del país.

- ¿Qué van a hacer con respecto a la caída de la cuenca cañera en el norte y del Ingenio Las Toscas?

- Hemos estado en contacto el fin de semana a través de funcionarios del Gobierno. Vamos a trabajar fuertemente en una matriz productiva para todo el departamento General Obligado no sólo en el tema cañero, lo vamos a hacer también en el tema algodonero, en todo el tema ganadero, en el tema agrícola, en la producción porcina y aviar. Nuestros técnicos ya están trabajando, y seguramente en las próximas semanas vamos a convocar a todos los actores del sector privado y a la dirigencia política del departamento donde necesariamsnte se van a abordar temas que tienen que ver con toda la cadena pero no sólo con la cañera. De hecho, el tema de la caña va a ser uno de los temas en forma conjunta con el algodón y con todo lo que se produce en ese departamento tan diverso que tiene la provincia de Santa Fe.

- ¿Cuál es la postura del gobierno santafesino respecto al aumento de las retenciones?

- Nosotros siempre lo hemos manifestado. No estamos de acuerdo ante impuestos que perjudican a la producción. Lejos de perjudicarla hay que alentarla. Lo que ocurre es que estamos en una situación coyuntural muy complicada del país, pero esto va a agudizar una situación con el sector que no es sencilla. Apelamos a que se tenga el critero suficiente, sobre todo para aquellas producciones de valor agregado, aquellas economías regionales, aquellos aspectos de segmentación, de distancia a los puertos. Que se premie a la producción porcina, aviar, lechera. Que se tenga en cuenta lo que es el interior del país, el federalismo, el arraigo, la familia, los jóvenes, y con toda esta diversidad productiva que tiene la provincia de Santa Fe. Nosotros lo estamos planteando en estos términos. Acá se debe ejercer el derecho federal, entendiendo de la situación del país, pero no tenemos que dañar el aparato productivo, sino estamos solucionado en forma transitoria una situación puntual y estamos haciendo un perjuicio permanente al sector productivo. Tenemos que ser muy cuidadosos, porque el sector productivo es muy vulnerable, sobre todo aquel que tiene que ver con las pequeñas producciones, con el mediano productor, y con aquellos lugares donde la gente está en el campo, tiene arraigo, necesita infraestructura, viviendas dignas, conectividad. Yo creo que esa es la gran discusión que se tiene que dar.