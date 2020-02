Femigangsta en Tribus Club de Arte

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La joven artista, instagrammer e ícono del movimiento feminista y la protesta social en Argentina se presentará desde las 21, en el marco del Mes Aniversario de la sala de conciertos.

Este viernes, desde las 21, Femigangsta se presentará en el escenario de Tribus Club de Arte (República de Siria 3572). El show, a modo de despedida del Mes Aniversario de la sala de conciertos (que tendrá su broche de oro el sábado con Mala Fama) será muy especial para la artista. “Estoy muy contenta de poder llevar el formato full band con batería, mis bailarinas y visuales, por primera vez a Santa Fe y a un lugar tan bonito”, anticipó a El Litoral.

Las entradas pueden adquirirse a través de sistema Ticketway y sus puntos de venta físicos son: Credife (Santa Fe, Rafaela y Esperanza), Nexon Santa Fe (sucursal Aristóbulo del Valle sucursal Peatonal San Martín), Nexon Paraná (Centro), Nexon Santo Tomé.

También se pueden comprar en boletería de Tribus, de miércoles a domingo desde las 18.

Además, quienes hayan asistido a algún show del Mes Aniversario de Tribus Club de Arte, presentando dicha entrada en boletería se llevan un par de entradas para ver a Femigangsta.

YASÉ

En diciembre de 2019, Femigangsta dio a conocer el videoclip de “YASÉ”. “Es mi primer trabajo como directora y mi meta principal fue mostrar algo genuino, cercano, sin pose y sin tanto alarde de nada. Creo que las personas que participaron hicieron un buen trabajo en ponerse a disposición con sinceridad y franqueza a la hora de responder las preguntas y, luego, el trabajo de edición se hizo sencillo con tanto material hermoso. En su momento, el equipo de trabajo flasheó hacer un documental con las respuestas porque fue realmente muy intenso y muy lindo”.

En cuanto a la canción, Agnes Simon (tal es su nombre), le guarda mucho cariño “porque siento que tiene un sonido muy particular, compuesto por elementos más viejos del jazz que se mezclan con cosas más modernas y eso es algo que me gusta mucho. El beat es de Pedra, el bajista de la banda, y la producción de Miss Bolivia lo fue enriqueciendo además de darle una estructura a la canción”.

El momento

La publicación de “YASÉ”, el tercer single de Femigangsta, corre a la par de otras decisiones, como el lanzamiento de su primer álbum y nuevas canciones. “Quizás, este año antes de sacar el disco mostremos uno o dos cortes, pero todavía no se ha escuchado nada del material nuevo. Ninguno de los temas que salieron hasta ahora forman parte del álbum”, aclara. Y agrega: “para mí, lo importante es estar pensando el disco entre amigos, disfrutando el proceso y haber encontrado la gente adecuada para hacer música. La receta del éxito pasa a segundo plano”.

Pensar en las referencias que acompañan su obra trae a la memoria la frase de Marilina Bertoldi acerca de la dificultad de encontrar en su juventud mujeres músicas en las cuales reflejarse (claramente, por disposición de la industria discográfica). En el caso de Agnes, las referencias “humorísticas y musicales” son muchas, pero “lo cierto es que crecí sin mucha referencia nacional”. Desde su perspectiva, “estamos en un momento en el que las artistas mujeres están liderando a nivel nacional, pero en nuestro país seguimos pidiendo por inclusión y participación en festivales. Se siente bastante anacrónico y despegado de la realidad”.

DJ

Otra de las facetas que explora Femigangsta es la del dj set (además de escribir su primer libro que verá la luz a través de Penguin Random House). Aunque “no me llamaría a mi misma dj”, sostiene, “sí tengo mucha pasión por armar listas y la gente que me sigue es muy entusiasta con eso y siempre me piden música”. Entre sus sonoridades preferidas, destaca “el R&B picante”.