Chiaraviglio desconsolado por la muerte de Toledo, viajó a Marcos Paz

El atleta santafesino viajó este mediodía desde Concordia a Marcos Paz para despedir a su amigo Braian Ezequiel Toledo.

Fabiana García

Tristísimo. La palabra con la cual Germán Chiaraviglio (32 años) inicio la conversación, sin poder hablar y solo escribir. En Concordia (Entre Ríos) lugar elegido para entrenar, el saltador de garrocha recibió la noticia más triste: el fallecimiento de sus amigo Brian Toledo en la madrugada de este jueves. Chiaraviglio y Toledo alcanzaron la final Olímpica en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, cada uno en su especialidad: garrocha y lanzamiento de jabalina. Inolvidables noches, las que valen todos los sacrificios y son sostenidas por los sueños.

“ Como deportista era un campeón olímpico, como persona era ¡ campeón intergaláctico! Un ser humano increíble. De chico muy introvertido pero de a poco empezó a salir a la luz la personalidad que tenía . Luchador como ninguno, siempre con sueños y metas tanto dentro como fuera de la pista “, escribió Germán.

“Su recorrido en el atletismo me recordó mucho a mis comienzo y en lo que pude, intente aconsejarlo. Ayudando siempre a su familia, siendo contenedor de su madre y hermanas, asumiendo un rol que no eligió, sino que le tocó, siempre con energía y ganas de querer ayudar”.

“Compartimos muchos viajes y experiencias, en general aprendimos mucho de él por ejemplo: como a pesar de tener pocas oportunidades había aprendido a poder aprovecharlas y buscarle el lado positivo a las cosas”.

Toledo venía de un hogar con carencias…de padre y de todo lo que constituyen las comodidades básicas. Con su mamá, sus dos hermanas en una vivienda precaria en Marcos Paz, donde encontró absurdamente la muerte.

“ A veces el me contaba sobre su infancia, no tenía para comer o que la madre lloraba porque no sabían que iban a comer el otro día, de chico les hacía las tareas a los compañeros a cambio de unas monedas y con eso resolvía –momentáneamente- la incertidumbre de su mamá. Siempre era su empuje que le vaya bien para poder mejorar las condiciones de vida para su familia”, dijo Germán, que de este modo quiso recordar a Braian.

Lo logró, tras ser subcampeón mundial Junior y Medallista en Guadalajara, Brian consiguió una casa para su familia, pero sus sueños no tenían límites…infinito era su frase preferida en las redes.

Su mejor momento

Para Germán el mejor momento de Braian fue llegar a la final con 22 años a los Juegos Olímpicos de Río y estar con los mejores de disciplina, aquellos que lo inspiraban: “después de esa final salimos juntos a comer, estaba muy contento.

El año pasado estuvo ausente por una lesión que lo preocupaba, pero tenía toda su energía enfocado en Tokio; me sentí identificado con mis momentos de lesión y le transmitía tranquilidad y paciencia le decía: tenés Tokio 2020 y después 2024 sos muy joven”.

Se habían visto la semana pasada en el campus Rumbo a los Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar 2022, transmitiendo su mensaje a las 45º nuevas promesas del deporte argentino, como lo había sido Braian alguna vez.

Chiaraviglio no podía reaccionar en Concordia, donde debeía seguir el entrenamiento… al mediodía salgo a Marcos Paz, será triste, pero voy a despedirme”.