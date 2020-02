Madelón espera por Elías, que sería el único cambio

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Bou recién cumplirá su sanción en este partido y más allá de que no se jugó bien ante Central Córdoba, el DT confiaría en los que vienen jugando.

Si bien la actuación no fue para nada buena, ante Central Córdoba, Madelón confía en casi los mismos jugadores que utilizó y a lo sumo esperará hasta último momento para ver si juega Jalil Elías de titular. Si no, hay muchas chances de que repita la formación que jugó el lunes.

Por empezar, Madelón no modificará el 4-4-2. Después de Mineiro, el técnico manifestó que uno de los errores fue el de haber cambiado el esquema. En todo caso, estaba convencido de que era lo mejor pero, evidentemente, la cuestión no funcionó y cuando se cambió en el segundo tiempo, el equipo mejoró y pudo mantener un resultado que era negativo pero que le aseguraba lo que, en definitiva, consiguió: la clasficación.

“No hay caso, estamos muy acostumbrados al 4-4-2, nos acomodamos mejor con ese esquema”, dijo el entrenador. Hizo varios cambios en los últimos partidos porque, el lunes pasado, se terminó una seguidilla de 5 partidos en 18 días. Pero Madelón es el primero en saber que le tiene que dar fútbol al mediocampo y por eso es imprescindible la presencia de Cabrera y de Carabajal como titulares, contrastando con lo que hizo a principios de año, en los primeros partidos del 2020, cuando armó un mediocampo más combativo, con Bonifacio y Milo por los costados.

Ante Central Córdoba, el equipo no tuvo claridad en los últimos metros. Fue intenso y dinámico, como le gusta a Madelón, pero con pocas ideas. Así, las situaciones de gol escasearon y apenas se contabilizan la del primer tiempo (doble atajada monstruosa del Ruso Rodríguez) y una jugada que se “ensució” de Mazzola (llegando casi sobre las narices del arquero a rematar desde el piso pero dejando la pelota boyando en el área chica) y un disparo de Brian Alvarez que motivó otra buena atajada del arquero rival.

Si mucho que experimentar en el fondo por el buen trabajo de la mayoría, allí no habrá cambios. Moyano continuará en el arco, en tanto que Blasi-Calderón-Bottinelli-Milo volverán a ser los titulares de la línea de cuatro, toda vez que este viernes se lo someterá a Corvalán a una intervención quirúrgica de su hernia, que lo dejará afuera de las canchas por un mes, al menos.

En el medio, si Elías está en condiciones de volver (todavía con molestias por aquél golpe sufrido contra Patronato), recuperará la titularidad, seguramente en reemplazo de Cecchini, a quien se lo vio muy mejorado en virtud de lo que había mostrado en Paraná.

Moyano; Blasi, Calderón, Bottinelli y Milo; Cabrera, Méndez, Elías o Cecchini y Carabajal; Troyansky y Mazzola son los que tienen las posibilidades mayores de salir a la cancha el sábado ante Godoy Cruz, en Mendoza.

Madelón se fue conforme con el rendimiento que tuvieron Assis y Cañete, los dos debutantes el lunes. En el caso de Assis, quedó en el último pasaje como único “5”, más allá de que Carabajal se cerró para jugar delante suyo. Y Cañete demostró que es un jugador de buen manejo, que tiene condiciones para jugar de espaldas al arco y para maniobrar, como lo hizo en la jugada que terminó con el remate de Brian Alvarez.

De las caras nuevas, está faltando ver a Luna Diale, que integró el banco de relevos ante los santiagueños y también a Elizari, que está lesionado y buscando su recuperación y puesta en forma para tener chances de jugar.

El plantel viajará vía aérea este viernes. Esta ha sido una buena medida teniendo en cuenta el trajín que viene trayendo este plantel. De haber viajado en micro, tendría que haberlo realizado este jueves por la noche, con el consiguiente esfuerzo para un plantel que viene afrontando una seguidilla que se hizo importante y que no tendrá fin inmediato, porque Unión tendrá que jugar el jueves de la semana que viene ante Dock Sud por Copa Argentina y luego enfrentará en la última fecha a Vélez, todavía sin fecha definida pero seguramente será domingo 8 o lunes 9.

Sciacqua hará cambios

Mario Sciacqua deberá realizar una modificación, que será obligada por la expulsión del defensor Marcelo Herrera en el juego ante Boca. Seguramente su lugar lo ocupará Tomás Cardona. También es un hecho que el volante Juan Brunetta estará desde el arranque ante el Tatengue.

Los posibles once serían: Rodrigo Rey; Gabriel Carrasco, Tomás Cardona, Gianluca Ferrari y Christian Almeida; Agustín Manzur, Wilmer Cartagena y Gabriel Alanís; Miguel Merentiel, Santiago García y Juan Brunetta.

Godoy Cruz, después de jugar ante Unión en el Malvinas Argentinas, deberá disputar el partido postergado de la 20ma. fecha ante Vélez, en Liniers, que está programado para el miércoles 4 de marzo a las 19. Todavía no se conoce cuándo se medirá Godoy Cruz en Rosario ante Newell’s Old Boys, por la última fecha de la Superliga.

Pedido de explicaciones

La Agrupación Tate campeón presentó, hace algunos días, una nota solicitando a la comisión directiva que explique de qué manera se hicieron las últimas negociaciones en el club.

Se recuerda que de Unión se fueron Yeimar Gómez Andrade, Damián Martínez y Nelson Acevedo, casi sobre el filo del reinicio del torneo. Anteriormente lo hizo Cavallaro, quien según lo que se dijo, salió del club luego del pago de 100 mil dólares.