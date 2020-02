https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 27.02.2020

¿Empiezan las clases el lunes? Paritaria docente: disconformidad de los gremios ante la propuesta de provincia

Finalizó la reunión paritaria entre el gobierno provincial y los docentes. En ella, se les ofreció un aumento de 3% más una suma por material didáctico que ronda los 800 pesos. Sin cláusula gatillo, la paritaria se reabríría en el mes de junio.

Tras el encuentro, los principales dirigentes gremiales que nuclean al personal docente privado y público de la provincia se mostraron disconformes ante la propuesta realizada por el gobierno de Perotti.

Desde Amsafe, Sonia Alesso afirmó: “Está lejos de nuestras aspiraciones y de lo que hemos planteado en las reuniones. Se basa en un 3% de aumento a valor índice y a 897 pesos de material didáctico. Da un aumento de $ 2000 para el cargo testigo del maestro de grado”

A su tiempo, Pedro Bayugar de Sadop, ​“Indudablemente no era la propuesta esperada, no era lo que nos hubiera gustado recibir como propuesta. Es el 3 por ciento del valor índice pero calculado a diciembre, más lo del material didáctico y los 1.250 pesos que vienen del orden nacional. Esto conforma un incremento que no nos alcanza para cubrir las expectativas. Mañana a la tarde se harán las reuniones de delegados tanto de Rosario como de Santa Fe y, de ser necesario, haremos el congreso provincial el día sábado. Pero insisto, si el viernes hay coincidencia en la aceptación o en el rechazo en ambas asambleas de delegados no hará falta concretar la convocatoria del sábado”, señaló Pedro Bayúgar al concluir el encuentro en el Ministerio de Trabajo de la provincia.





“El argumento que nos expusieron los funcionarios es la situación económica en la que se encuentra la provincia y creo, por los dichos de la ministra Cantero, que hay un acuerdo nacional acerca de que hasta julio no podrían incrementarse los salarios más allá del 16 por ciento. La verdad es que esperábamos otra cosa”, resumió Bayúgar.

¿Cómo sigue?

Ambos gremios docentes deberán elevar la propuesta recibida por la cartera de educación y ponerla a consideración de sus pares. En las próximas horas, se definirá el comienzo o no del ciclo lectivo para este lunes 2 de marzo.





En la Nación





En el marco de la paritaria nacional, los cinco gremios docentes y el Gobierno acordaron este miércoles por la tarde un salario inicial mínimo de $ 23 mil a partir de marzo y de $ 25 mil desde de julio próximo. Además, se abonará una suma extraordinaria de 4.840 pesos en cuatro cuotas, repartido en 1.210 pesos entre abril, mayo, junio. También se ratificó la vigencia del pago en concepto del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid).





El acuerdo se selló tras un encuentro en el Palacio Pizzurno, sede de la cartera educativa, con la presencia de autoridades de los sindicatos Ctera, UDA, Sadop, Amet y CEA, además de los ministros de Educación, Nicolás Trotta, y de Trabajo, Claudio Moroni. Los montos consignados en la reunión nacional representan una cifra por que está por encima del 20 por ciento del monto del Salario Mínimo Vital y Móvil que está establecido por ley.





Luego de la reunión, el ministro detalló que las cuatro cuotas no remunerativas serán “iguales, mensuales y consecutivas” y precisó que “la decisión oficial de convocar a la paritaria nacional docente es una etapa de consenso que procura dejar atrás los desencuentros”. En tanto, Moroni realzó “la posibilidad de alcanzar convenios en circunstancias complejas como la actual”.





Si bien el normal inicio de las clases está previsto para el próximo lunes, el titular de la cartera educativa confía que con este entendimiento quedaría ratificado el comienzo del ciclo lectivo. La suba salarial implica un “piso” con el que, a partir de ahora, cada provincia convocará formalmente a los gremios de cada distrito y acordar una actualización del sueldo superior a la establecida por la paritaria nacional.