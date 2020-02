https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Desde la Red de Instituciones del distrito costero advierten que las autoridades de seguridad no garantizan la seguridad para la realización de los corsos. La celebración estaba prevista para este viernes, en la Manzana II.

Sin garantías para la fiesta de "Momo" Por la inseguridad, suspenden los carnavales en Alto Verde

Nos avisaron de un día para el otro que se va a suspender el corso”, dijo Claudio Monzón, desde la Red de Instituciones del distrito costero, “porque no pueden garantizar la seguridad”, agregó luego el vecino, quien se mostró sorprendido y acongojado por la noticia. “El prefecto nos dijo que estos eventos no son aptos para el distrito porque fomentan la violencia y ellos no pueden garantizar la seguridad”, agregó.

El festejo de carnaval estaba previsto para este viernes 28 de febrero desde las 20, sobre calle Galarza, desde la intersección con Aldo Bunting hasta Piedrabuena, en la Manzana II de Alto Verde, en el marco de los “Carnavales en los Barrios”, organizado por la Municipalidad de Santa Fe.

“No puedo entender su respuesta”, dijo sorprendido Monzón en relación a los supuestos dichos del prefecto, “porque en el distrito tenemos dos celebraciones al año, una en setiembre y esta de carnaval” y “que nos vengan a decir que fomentamos la violencia, con el aval de la Comisaría 24°, me genera una pregunta: ¿dónde estamos parados?”, dijo el vecino. “¿En adelante tenemos que suspender todo evento a cielo abierto?”, se preguntó luego.

“Venimos trabajando para el festejo de carnaval desde hace meses, para que todo el mundo lo disfrute y hable de lo lindo que es Alto Verde y no sólo de la violencia, y nos dicen esto”, entonces, “si la Comisaría 24° y la Prefectura Naval Argentina no nos brindan seguridad, no sé dónde vamos a ir a parar”, expresó el miembro de la Red de Instituciones.

“Los chicos están muy tristes”, apuntó luego Monzón, porque “trabajaron todo el año para este día” y “¿qué les digo ahora?”.

En relación a los dichos de las autoridades de seguridad, Monzón reconoció que “en la Comisaría 24° no tienen móviles ni personal, y la Prefectura hace un buen trabajo pero cuando detienen a alguien, lo trasladan a la comisaría y luego sale, entonces hay un malestar entre ambas instituciones, y en el medio quedamos nosotros, los vecinos”.

“Ojalá que alguien con autoridad, que siempre viene a tocar la puerta cuando lo necesita, venga ahora y nos de la solución —dijo el vecino en clara alusión al sector político—, porque cuando nos necesitan acá estamos”, agregó, esperanzado con que finalmente se puedan llevar a cabo los festejos de carnaval.