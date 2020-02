https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El sistema de protección integral para víctimas de violencia figura como una de las prioridades de la cartera. Más allá de la atención de la urgencia, el compromiso es colaborar en su reinserción barrial, laboral y educativa.

Protección integral, acompañamiento y oportunidades en la agenda Más presupuesto y nuevo rango: fuerte jerarquización de Género y Disidencias

La actual gestión municipal parece decidida a fortalecer todavía más las políticas de género para la ciudad capital y así queda plasmado no sólo en las palabras sino también en el presupuesto que sancionó el Concejo en la sesión del 17 de febrero: 250 % de incremento se aprobó para la repartición, que pasó del rango de Programa a Dirección ejecutiva y que completa su denominación con Mujeres y Disidencias.

Soledad Artigas está al frente de la dirección y reconoce que el aumento presupuestario es un respaldo a las políticas de género, pero también es consecuencia de esa jerarquización como tercer nivel de gobierno que, en su caso, depende de la Secretaría de Integración y Economía Social.

- ¿Cuáles son las prioridades que vas a encarar desde esta área?

- La prioridad número uno es el sistema de protección integral, porque es la tarea primordial del primer nivel de atención, que es la Dirección. Tenemos un equipo de trabajo que brinda asesoramiento y acompañamiento jurídico y psicológico todo el día, tenemos una Casa de amparo que nos permite alojar a aquellas mujeres que por una situación de violencia no pueden volver a su casa o no tienen donde vivir; allí se las aloja y luego se las acompaña en el egreso, que implica mucho trabajo de articulación. Como Estado tenemos la responsabilidad, primero, de proteger a las víctimas, que es lo que estamos haciendo, y también de acompañarlas a generar un proyecto de vida en su barrio o en otro barrio. El objetivo es que las mujeres se incorporen a un proyecto colectivo, a un emprendimiento, que consigan trabajo y accedan al sistema educativo. Las estrategias son distintas en cada caso, pero es necesario que el Estado acompañe este proceso de egreso de la casa y de salida de la situación de violencia.

- ¿Cuántas mujeres están alojadas en la Casa de amparo?

- Tiene cupo para 22 personas y en este momento -es decir cuando se produce esta charla- tenemos 14 mujeres y 8 niños.

- ¿Desde que asumiste en diciembre acompañaste algún egreso?

- Constantemente se están haciendo egresos. La casa es una realidad de resolución en la emergencia; lo ideal es que las personas permanezcan allí poco tiempo y que rápidamente puedan volver a su lugar. A veces hay que sacar a las mujeres de su casa, porque la agresión está dentro de esas paredes. A veces se aplica una medida de restricción al agresor y es probable que la mujer pueda volver; pero en otros casos ocurren situaciones sociales más complejas porque no todas las mujeres tienen un entorno familiar ni barrial que las pueda acompañar o alojar para salir del círculo de la violencia. Una parte del presupuesto va a estar destinado a ayudar a estas personas a generar un proyecto de vida distinto, porque muchas vuelven al círculo de la violencia cuando no tienen otra oportunidad, o no pueden conseguir un trabajo, no se pueden mudar de su casa con sus hijes o dependen de ingreso de dinero del agresor. Y todo esto dificulta la decisión de cortar esa relación y terminar con el sistema de violencia con el que conviven.

- Para que esa decisión pueda tener acompañamiento, es necesario un trabajo interdisciplinario entre distintas áreas. ¿El tema género atraviesa todas las secretarías de la Municipalidad?

- Estamos articulando con las secretarías para incorporar a las mujeres a programas culturales, a los solares, las Escuelas de Trabajo, el sistema social y toda otra intervención. Hay que tener una mirada de género en las políticas, no podemos incorporar a las mujeres que están en un círculo de violencia con los mismos dispositivos que a los jóvenes o a otros grupos sociales: se necesita un abordaje integral pero específico.

- Días atrás hubo una reunión con la Secretaria de Estado de Igualdad y Género de la provincia, Celia Arena. ¿Allí también está previsto articular acciones?

- Siempre es positivo que nos reunamos diferentes niveles de gobierno para generar criterios de trabajo en común. Tenemos un sistema de protección que coordina acciones entre el primer y el segundo nivel de atención, y ese trabajo tiene que estar muy articulado y establecidas las incumbencias de cada uno. Es imposible dar una respuesta integral si no hay acompañamiento en las políticas, si no hay recursos y estrategias en conjunto para solucionar los temas que acompañan a la violencia que, a su vez, está mediada por otras violencias: territoriales, barriales, de disputas, situaciones de pobreza estructural. Es necesario articular con el sistema de Salud, con las instituciones territoriales...

- Con la Justicia.

- Eso es primordial y forma parte de la agenda en común para plantear estrategias de trabajo. Es necesaria una mirada de género dentro de la Justicia, y que esté atenta a las expresiones de violencia machista y patriarcal que muchas veces se repiten en los poderes del Estado, con fallos que reproducen esa mirada. También hay que reconocer que se produjeron cambios: dentro del Colegio de Abogados hay un Instituto de la Mujer que capacita en perspectiva de género y a medida que esos nuevos perfiles vayan ingresando al Poder Judicial van a producir modificaciones en el mediano y largo plazo. También hay fiscales, jueces y juezas con compromiso en el tema. Los tiempos de la Justicia no son los mismos que requieren las organizaciones de mujeres y las propias víctimas, pero hay que reconocer que (la situación) ha cambiado en los últimos años.

Disidencias

Mujeres y Disidencias es el nombre completo de la dirección ejecutiva a cargo de Soledad Artigas. Y para la población comprendida en este segundo tramo de la denominación también se procura generar un programa integral, que -entre otros puntos- supere la conquista del cupo laboral trans y mejore las condiciones de vida y de trabajo. “Son grupos discriminados, a los que les cuesta la inserción social y laboral”, reconoció la funcionaria.

La encuesta que realizó la gestión provincial anterior, a través de la Subsecretaría de Diversidad Sexual y el Ipec, también será un insumo para la definición de políticas: “Sabemos que en la ciudad viven más de 350 personas trans, conocemos qué nivel de escolaridad alcanzaron, si tienen o no vivienda, si trabajan, y sobre estos datos queremos generar programas que les permitan tener las mismas oportunidades. Y ese trabajo no se agota en el cupo laboral”, concluyó Artigas.

30.309.899 pesos

es el presupuesto asignado para la Dirección de Mujeres y Disidencias.