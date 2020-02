https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

No pudo justicar dos departamentos, un 0 km y 120 mil pesos

Confirman condena a un ex comisario por proteger a miembros de la barra brava de Boca Juniors

La Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional confirmó la condena de cuatro años y seis meses de prisión impuesta al ex comisario Enrique Meta, que estaba acusado de proteger a integrantes de la barra brava de Boca Juniors y de enriquecimiento ilícito.



