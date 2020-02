https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Publicidad positiva

Apple no quiere que los malos de las películas usen iPhones

En muchas películas, los villanos tienen que echar mano de su móvil para llevar a cabo sus planes. Si te fijas bien, es poco probable que el dispositivo que usan sea de marca Apple. Eso se debe a que la compañía de Cupertino no quiere que los tipos malos usen sus productos. Se trata de un tema de imagen de marca que ha desvelado el director Rian Johnson durante la promoción de su última película, Puñales por la espalda .



Foto: Captura de pantalla





Foto: Captura de pantalla

