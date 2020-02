Cutral Co: un chino fue a hacer un trámite al hospital y activaron el protocolo sanitario

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Alertados por el coronavirus, un hombre fue a pedir una libreta sanitaria y terminaron llamando a la Policía.

La paranoia por la expansión del coronavirus en el mundo y el miedo de que llegue a la región llegó a límites incomprensibles, incluso en Neuquén. Un insólito hecho ocurrió este jueves en el hospital de Cutral Co, cuando se desplegó un operativo policial por la sola llegada de un hombre de nacionalidad china al establecimiento.

El episodio ocurrió ayer por la tarde, cuando un hombre acudió a la guardia: no para pedir asistencia médica sino para solicitar una libreta sanitaria exigida por las autoridades por tener un local comercial. Sin embargo, no pudo hacerse entender ya que no habla español, lo que provocó incertidumbre en los trabajadores del lugar.

El policía de guardia advirtió la situación y decidió convocar a más efectivos, que acudieron al hospital. Ante el insólito despliegue, el hombre decidió retirarse del lugar, antes de que arribara la Policía. Por motivos que se desconocen, el hecho no solo puso en duda el estado de salud del hombre sino si se trataba de un inmigrante ilegal, lo que luego fue desmentido.

“Nosotros fuimos alertados por el consigna del hospital de que había un hombre de nacionalidad china que habría ingresado al país. Se dio intervención a policía, logramos ubicarlo. En principio la información que teníamos es que había ingresado ilegal al país, y no fue así, ingresó legalmente. En enero de este año llegó a Cutral Co y estuvo un año antes viviendo en Salta”, explicó el comisario Claudio Vinet en un parte policial brindado esta mañana.

El comisario agregó que la hermana del hombre es dueña de un local comercial ubicado en calle Belgrano y Córdoba de Cutral Co. "Fue a hacerse una libreta sanitaria porque se lo exige la gente de comercio, no fue por ninguna enfermedad", aseguró Vinet, y dijo que también "trabajó personal policial, gendarmería y Migración para tratar determinar si entró ilegal”.

En contacto con LMN, Vinet desmintió que el operativo se haya llevado adelante por una sospecha de coronavirus y lo adjudicó a la condición de legalidad del hombre. "Tomamos intervención porque nos avisan que había ingresado de forma ilegal. Fue la primera información que nos llegó, no sabemos quién la dio, pero esto motivó activar este protocolo como con cualquier otro ciudadano extranjero", aseguró.

El estigma sobre las personas afectadas por el coronavirus y las de nacionalidad china se desató por el mundo, al punto de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) se hizo eco de ello. Así, advirtió que el estigma puede hacer que “las personas oculten la enfermedad para evitar la discriminación”, que no consulten al médico inmediatamente, y que los desaliente a adoptar comportamientos saludables.