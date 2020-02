https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El hecho había ocurrido en 2018

14 años de cárcel para un ex jugador de Huracán por el asesinato de otro jugador de fútbol

Un ex delantero de Huracán fue condenado este jueves a 14 años de prisión por el crimen de Facundo Espíndola, un ex arquero de Almagro que fue asesinado de una puñalada a la salida de un bar en la localidad bonaerense de Hurlingham, en 2018, informaron fuentes judiciales.



Foto: Gentileza





Foto: Gentileza

