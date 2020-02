Línea Directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 27.02.2020

17:19

Desagües

UNA VECINA DE Bº EL POZO

“A los señores de provincia que están haciendo mejoras desde el año pasado en el barrio El Pozo: a las canaletas de desagüe le pusieron rejas fijas que impiden su limpieza. Están hasta la mitad, llenas de tierra y basura y están creciendo los pastos. Por favor, den una solución a este problema porque se tapan los techos al no poder desaguar. Gracias”.



El rol de Estado

UN LECTOR

“Leyendo la edición del sábado, ví que aparece nuevamente el psicólogo Funes planteando la necesidad de que el Estado negocie con las bandas. Es la segunda vez que expone esta teoría. Como lector, como ciudadano, deseo expresar mi absoluta divergencia con la postura de este intelectual. Yo creo que el Estado no puede negociar con las bandas, debe combatirlas. Sostiene una postura muy liviana y eso pareciera que es suficiente para que aceptemos como un dato de la realidad la existencia del narcotráfico y de las bandas delictivas. Yo le diría al psicólogo Funes que no es así porque, de lo contrario, la sociedad se va a anarquizar hasta un grado en que no se va a poder vivir. El Estado debe ejercer su rol hasta las últimas consecuencias y no pude negociar con las bandas delictivas. Así que, de nuevo, mi más enérgico repudio a los planteos de este buen señor. Gracias por el espacio”.



Tristeza sabalera

DORA BEATRIZ FERNÁNDEZ

“Quiero preguntarle a la comisión de Colón -sin hacerle mal a ningún jugador de los que jugaron el último partido- ¿Colón no tiene otro arquero para poner? aunque Burián es un arquerazo, algo tendrían que cambiar... ¿no hay otros jugadores que puedan hacer algo? Estoy muy triste con lo que pasó en el último partido, muy triste porque nos vamos a la B y somos un equipo grande... por eso le pido a la comisión de Colón que cambie un poco las cosas para ver si cambian los resultados. Porque no me gustaría que juguemos en la B. Todos tenemos derecho a jugar donde nos merecemos y Colón no se merece descender a la B con todo lo que hizo. Se los agradezco mucho y estoy muy triste por ser colonista, estoy muy triste, gracias”.



Crítica

GABRIEL

“Quiero hacer referencia al periodista Rogelio Alaniz. Después de cuatro años del gobierno de Macri sigue criticando al gobierno de los kirchenristas como si el gobierno de Macri hubiera sido perfecto, como si no hubiera tenido inflación, no hubiera corrupción, no nos hubiera endeudado, no hubiera crecido el desempleo... Ahora tenemos una posible epidemia de Sarampión provocada por la incapacidad de Macri y sus ministros; los mismos que han llegado a pagar la irrisoria tasa del ochenta y pico por ciento anual de intereses sobre las Leliq en vez de destinar esa plata otra cosa, las tasa de interés que cobran los bancos son criminales, dejaron un desastre... ¿El señor Rogelio Alaniz no se acuerda de la época en la que viajaba a Cuba porque se declaraba izquierdista? A ver si sienta un poco cabeza ya que es un periodista que parece inteligente, pero se dedica a criticar a todos los demás como si el gobierno de Macri hubiera sido un gobierno ejemplar que perdió las elecciones porque los argentinos son una manga de discapacitados que no saben votar... Gracias por darme el espacio”.