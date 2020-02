https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 27.02.2020 - Última actualización - 17:40

17:39

En Santa Fe

La Uocra amenaza con medidas de fuerza si no se reactiva la obra pública

La delegación Rosario de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) advirtió hoy que el miércoles próximo realizará un paro con movilización y varios acampes si no se reactiva de forma inmediata la vivienda social en Santa Fe, y denunció que la actividad ya perdió cinco mil puestos de trabajo solo en los últimos meses.



Foto: Captura de pantalla





Foto: Captura de pantalla

En Santa Fe La Uocra amenaza con medidas de fuerza si no se reactiva la obra pública La delegación Rosario de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) advirtió hoy que el miércoles próximo realizará un paro con movilización y varios acampes si no se reactiva de forma inmediata la vivienda social en Santa Fe, y denunció que la actividad ya perdió cinco mil puestos de trabajo solo en los últimos meses. La delegación Rosario de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) advirtió hoy que el miércoles próximo realizará un paro con movilización y varios acampes si no se reactiva de forma inmediata la vivienda social en Santa Fe, y denunció que la actividad ya perdió cinco mil puestos de trabajo solo en los últimos meses.

"Se acaba el tiempo. Si el martes próximo no se informa al gremio cuándo se reactivarán las obras de vivienda social, al día siguiente comenzará un plan de lucha con un paro, movilización y acampes con ollas populares", dijo el titular de la filial, Carlos Vergara. El dirigente reseñó que la semana anterior la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de Santa Fe, Silvina Frana, le confesó que de no aprobarse la Ley de Necesidad Pública en la Legislatura local "no habrá recursos para la obra pública". Tenés que leer Protesta de la UOCRA por despidos en obras públicas Vergara sostuvo que hay 82 obras públicas paradas, porque desde hace cinco o seis meses las empresas constructoras no cobran, y admitió que Frana sostuvo que "el gobierno no tiene dinero y es consciente del impacto que ello genera en la mano de obra". El sindicalista enfatizó que la ministra debe gestionar "la reactivación inmediata de mil viviendas sociales que no dependen de fondos de obra pública locales sino nacionales".