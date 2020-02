https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El abogado fue ministro durante la gestión Bonfatti y debió renunciar cuando se opuso a la disputa de un partido entre Central y Patronato en el estadio de Colón.

Ahora como asesor de Sain La vuelta de Corti a Seguridad

El decreto 0153 tiene fecha del pasado viernes pero se conoció este jueves: la designación de Leandro Corti como personal del gabinete del ministro de Seguridad, Marcelo Sain. “Que el señor ministro solicita la designación del señor Leandro Corti, como Asistente Técnico Nivel I, para desempeñarse en el ministerio actuante”, reza los considerandos del escueto instrumento firmado por el gobernador Omar Perotti.

De esta manera, Corti vuelve a la cartera que lo tuvo como ministro en los primeros meses de la gestión del socialista Antonio Bonfatti. Lo acompañó hasta el 5 de junio de 2012 cuando se negó a avalar que el partido entre Rosario Central y Patronato se jugara en el estadio de Colón. Era uno de los últimos cotejos del Nacional B y el equipo rosarino jugaba el ascenso y su público pretendía estar en el estadio y por eso el patrón entrerriano resolvió cambiar la localía a la cancha del sabalero.

Corti se negó a la autorización que exigía Bonfatti y se fue. En ese momento tenía cita para los próximos días en la Cámara de Diputados por diversos hechos de inseguridad que habían ganado la agenda política y ciudadana.

Antes, en el gobierno de Hermes Binner fue el responsable del área penitenciaria y tras la salida del gabinete de Bonfatti estuvo algunos meses como asesor del entonces diputado radical Maximiliano Pullaro quien luego sería ministro de Seguridad.

Abogado, docente universitario en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, Corti goza de alta reputación en el mundo del derecho. De todas maneras, el decreto de designación no dejó de sorprender en el ámbito político santafesino. “Alguien me explica cómo vamos a mejorar la seguridad, si el actual Gobernador, que gano diciendo que iba a cambiar totalmente la política de Seguridad del Socialismo, pone en un cargo como asesor a un ex ministro de seguridad del Socialismo? @omarperotti podrías aclarar el tema?” , señaló el diputado macrista Federico Angelini.

En uno de sus últimas incursiones en la red Twitter, Corti valorizó la tarea del ministerio de Seguridad a nivel nacional que conduce Sabina Frederic y retuiteó a la funcionaria de Alberto Fernández. “Sin puesta en escena, el Ministerio de Seguridad y las fuerzas que conduce (entre ellas, la PNA)- sigue haciendo importantes procedimientos y decomisos de drogas ilegales. En igual cantidad de tiempo, la eficacia del trabajo ya duplica y triplica las incautaciones de 2018 y 2019”, señalaba la información resaltada. En su poca intervención en la red, Corti destacó varios informes de la ministra nacional así como de su nuevo jefe, Sain. También se encargó de saludar en esa red el último cumpleaños del ex ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Zaffaroni.

Ausencia

En tanto, no dejó de llamar la atención la ausencia de Sain en el acto de apertura del año judicial realizado este jueves en el Palacio de Tribunales así como en la reunión de Perotti con las ligas de fútbol del interior de la provincia que llegaron preocupadas por la suba de los adicionales policiales los que le impediría a muchos clubes abrir sus estadios. En este caso, el gobernador los recibió junto a la secretaria de Deportes, Claudia Giaccone.

En cuanto a a la apertura del año judicial, varios ministros acompañaron a Perotti al acto e incluso la vicegobernadora, Alejandra Rodenas. Sain -con goce de licencia- mantiene el cargo de director del Organismo de Investigaciones que depende del Ministerio Público de la Acusación, órgano que integra el Poder Judicial.