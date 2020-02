https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 28.02.2020 - Última actualización - 9:54

7:53

En los departamentos La Capital y Rosario, todas las opciones plantean el rechazo de la oferta. El gobernador la defendió; dijo que es el ofrecimiento “viable y posible” que su gestión puede realizar para poder cumplir.

Paritaria provincial Predominan las mociones de paro tras la propuesta a los docentes En los departamentos La Capital y Rosario, todas las opciones plantean el rechazo de la oferta. El gobernador la defendió; dijo que es el ofrecimiento “viable y posible” que su gestión puede realizar para poder cumplir. En los departamentos La Capital y Rosario, todas las opciones plantean el rechazo de la oferta. El gobernador la defendió; dijo que es el ofrecimiento “viable y posible” que su gestión puede realizar para poder cumplir.

El descontento demostrado por los dirigentes sindicales tras la oferta del gobierno de Omar Perotti en el marco de la paritaria docente, ya se traduce en mociones concretas de paro en las principales departamentales de la provincia. Así, en La Capital se vota por estas horas en las escuelas sobre un menú de tres opciones que en todos los casos proponen medidas de fuerza y no iniciar el ciclo lectivo el lunes que viene. La primera alternativa es rechazo de la oferta con paro más acciones departamentales para el próximo 2 y 3 de marzo, y un nuevo paro de 48 horas para la semana siguiente con movilización provincial. La segunda opción plantea paro de 48 horas la primera semana y de 72, la siguiente. La tercera moción recomienda directamente un paro por tiempo indeterminado.





En el caso de Rosario, también se plantean tres mociones y en todas se sugiere el rechazo de la oferta con medidas de fuerza. Una propone paro de 48 y 72 horas para la primera y segunda semana de clases, respectivamente; otra, paro de 48 horas para las dos primeras semanas, y finalmente, paro de 72 horas el lunes 2, martes 3 y miércoles 4 de marzo.





En el departamento Castellanos, tierras del actual gobernador, tampoco hubo mociones para avalar la propuesta. Las dos opciones son por el rechazo, una con un paro 72 horas; y la otra, directamente con paro por tiempo indeterminado.





Durante toda la presente jornada, los docentes votarán en las escuelas públicas y los resultados se volcarán en la pizarra de la sede provincial de Amsafe, en esta ciudad, mañana sábado.



​



“Posible y viable”





Pese a la resistencia sindical, el gobernador Omar Perotti defendió en la mañana de este viernes la propuesta formulada. “Tenemos que presentar algo posible, algo viable; no podemos ofrecer algo que no vamos a poder cumplir dentro de los próximos meses. Ojalá nos podamos poner de acuerdo”, dijo el gobernador en declaraciones a Radio Dos de Rosario.





El mandatario aseguró que su gestión está preparada “para un diálogo permanente con los docentes. Todos tenemos que comprender la realidad. Entendemos que la propuesta marca el momento de la provincia pero tiende a una mejora”. Y reiteró que “la aprobación de las leyes de emergencia nos permitirían estar mucho más cerca de la gente. No serían útiles para mí; servirían para todos los santafesinos”, enfatizó.







“Aceptable”





En términos similares a los del gobernador se había manifestado este jueves la ministra de Educación, Adriana Cantero. Una vez concluida la reunión, la funcionaria sostenía que lo ofrecido es lo que el gobierno “puede pagar”. Esa fue la frase con la que la ministra Cantero sintetizó lo que, a su entender, “es una propuesta aceptable en el contexto financiero actual”. Cantero reveló que se realizó “un acuerdo entre nación y provincia para construir un solo cálculo, que implica un promedio de aumento de $ 3000 de bolsillo para un maestro inicial”.





De manera recurrente, aludió a la situación económica nacional y provincial como condicionante de las negociaciones, y del consecuente ofrecimiento. “Estamos haciendo un gran esfuerzo en un momento económico muy difícil; todos queremos que la Argentina y la provincia se pongan de pie después del deterioro de los últimos años. En la medida que la economía mejore, la producción avance, el trabajo crezca y el consumo interior active otras posibilidades en la sociedad, todos vamos a ir pensando en mejorar gradualmente los salarios”, planteó.





Otras fuentes del gobierno consultadas por El Litoral admitieron que no sorprendió el rechazo sindical, e interpretaron que “no se toma real conciencia” del estado de emergencia financiero por el que atraviesa la provincia.





Cabe recordar que la oferta del gobierno implica un incremento de entre el 8 y 10% desde marzo a junio, sin mecanismos de actualización. Ello representa unos tres mil pesos de bolsillo para el docente testigo, aproximadamente.





Estatales



La semana próxima se reanudaría la negociación paritaria con los gremios estatales ATE y UPCN. Fuentes oficiales consultadas por este diario advirtieron que aún no hay fecha para la nueva convocatoria, pero deslizaron que sería a partir del lunes venidero. “Ahí no hay tanto apuro”, se planteó, en alusión a la urgencia que sí impera en la discusión docente para garantizar el normal inicio y desarrollo del ciclo lectivo.





Turno de los municipales





Intendentes, jefes comunales y representantes de Festram fueron convocados para el próximo miércoles en el marco de la paritaria municipal. La semana pasada se concretaron las reuniones en las que se designaron a los representantes de las partes.





El gremio ya adelantó que es de particular interés para los trabajadores “garantizar la cláusula gatillo” a fin de “evitar un mayor deterioro del salario”, luego de “cuatro años de recesión e inflación descontrolada”. En tanto se descartó “analizar volver a las sumas fijas”, por considerar que “constituyen la pérdida de derechos adquiridos”. Mientras, se expresaron “a favor de dotar al gobierno provincial y a municipios de las herramientas necesarias para afrontar esta crisis, como es el Proyecto de Ley que declara el Estado de Necesidad Pública”.