Viernes 28.02.2020 - Última actualización - 8:19

8:16

En el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso El presidente "seguramente va a presentar" el proyecto de aborto este domingo, dijo Valdéz

El diputado nacional Eduardo Valdés remarcó este viernes que "seguramente" el presidente Alberto Fernández "va a presentar" el proyecto de ley sobre la legalización de la interrupción voluntario del embarazo el próximo domingo, en su discurso ante la Asamblea Legislativa para abrir las sesiones ordinarias del Congreso.



"Alberto es un hombre que cumple su palabra: va a presentar la interrupción voluntaria del embarazo, seguramente", sostuvo el legislador nacional.



En diálogo con Radio La Red, el ex embajador argentino ante el Vaticano añadió: "No lo confirmé con él, pero si siempre cumplió su palabra, no creo que no la cumpla en este momento".



El próximo domingo el jefe de Estado brindará su discurso ante la Asamblea Legislativa para inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso y allí, además de referirse al estado de la Nación, anunciará las iniciativas que el Poder Ejecutivo enviará para su tratamiento.

Con información de NA.