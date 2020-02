https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Criticaron las medidas preventivas del aeropuerto de Ezeiza Coronavirus: Dos argentinos volvieron de China, nadie los controló y decidieron aislarse por su cuenta

Dos hermanos argentinos que residen en China regresaron a la Argentina hace un par de días y, ante un inexistente protocolo de seguridad en el aeropuerto de Ezeiza, tomaron la decisión de ponerse en cuarentena como medida preventiva.

De acuerdo a lo que informa Infobae, Leonardo y Laura Crespo son oriundos de Mar del Tuyú y adelantaron su vuelta a Argentina por el coronavirus, a pesar de que no presentan ningún síntoma relacionado con la enfermedad. "Si no tienen síntomas no se preocupen", dijo Leonardo que le dijeron en su llegada al país.





Según ellos, en los otros aeropuertos donde estuvieron había estrictos controles: En Beijing le tomaban la temperatura y pasaban por un escáner, lo mismo en Dubai... Pero en Río de Janeiro y en Ezeiza el control era prácticamente nulo: "solo había un cartel que dice que si pasaste por China y tenés fiebre o tos, llames a un número de teléfono", aseguró uno de los hermanos.

De esta manera, ambos decidieron alquilar un departamento en Capital Federal, donde estarán en cuarentena por las dudas y luego se trasladarán a Mar del Tuyú, su ciudad natal.