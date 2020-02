Fuertes críticas en el debut de Maroon 5 en Viña del Mar

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La banda liderada por Adam Levine pasó por el festival con escaso brillo. Hubo más desafinaciones que cantidad de canciones interpretadas.



Maroon 5 era el plato fuerte del festival de Viña del Mar, pero a juzgar por su desempeño, no va a repetirse en el futuro. No es una novedad que el "vivo" de la banda sea flojo, pero sí sorprendió a los chilenos, que esperaban un poco más de simpatía y energía en la Quinta Vergara.

El vocalista Adam Levine y sus compañeros subieron al escenario pasadas las 22 y entonaron varios hits poperos como "Sugar", "This Love", "She Will Be Loved", "Girls Like You" y "Moves Like Jagger", pero no fue suficiente. El público apenas coreaba las canciones, que se iban sucediendo una tras otra como si se tratara de un simple trámite.

Los medios chilenos aseguran que "faltó energía", "simpatía" y hasta conexión con la gente por parte del grupo nacido en Los Ángeles, Estados Unidos.

Por si fuera poco, Maroon 5 parece haber salido despedido del escenario de Viña del Mar al terminar de manera cronometrada los 60 minutos correspondientes. Ni un bis.

Si bien se sabía de antemano que el grupo formado en 1994 no mantendría ningún cruce con Martín Cárcamo y María Luisa Godoy, los conductores del evento, tampoco recibieron gaviotas.

Para terminar de cerrar su nefasto paso por el Festival de Viña del Mar, un video en Twitter muestra cómo Adam Levine y el resto de los Maroon 5 abandonan la Quinta Vergara mientras él habría expresado molesto: "Esto es un programa de televisión, no un concierto".

