https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 28.02.2020 - Última actualización - 12:02

12:00

Después de ser goleado 4 a 0 por Newell’s, el equipo quedó hundido en puesto de descenso. El entrenador patea el tablero con seis cambios y sólo ganando seguiría en el cargo. Boca se la juega por el título.

Al borde de la cornisa Diego Osella, que en la semana declaró que vive “una situación de porquería con el descenso y que debe tomar una media pastilla para dormir por los nervios”, pasó el limpia-fondo en el equipo que fue goleado 4-0 y se perdió en el Parque. No sólo que cambia seis jugadores del once titular pasado sino que también modifica el esquema. Federico Lértora (14), uno de los que sale por bajo rendimiento. Crédito: El Litoral

Al borde de la cornisa Diego Osella, que en la semana declaró que vive “una situación de porquería con el descenso y que debe tomar una media pastilla para dormir por los nervios”, pasó el limpia-fondo en el equipo que fue goleado 4-0 y se perdió en el Parque. No sólo que cambia seis jugadores del once titular pasado sino que también modifica el esquema. Federico Lértora (14), uno de los que sale por bajo rendimiento. Crédito: El Litoral

El DT debe ganar para respirar 13 finales para Colón y una sola para Osella Después de ser goleado 4 a 0 por Newell’s, el equipo quedó hundido en puesto de descenso. El entrenador patea el tablero con seis cambios y sólo ganando seguiría en el cargo. Boca se la juega por el título. Después de ser goleado 4 a 0 por Newell’s, el equipo quedó hundido en puesto de descenso. El entrenador patea el tablero con seis cambios y sólo ganando seguiría en el cargo. Boca se la juega por el título.

No hay mañana para Diego Mario Franciso Osella: debe ser hoy o ya no será. Es que con apenas 2 de 15 puntos en cinco fechas, su equipo viene de ser goleado mal 4 a 0 ante Newell’s y se ancló en los puestos de descenso. Es por ello que a Colón le quedan, todavía, 11 fechas más para salvarse; pero para el entrenador no hay más capítulos que el de Boca en el Cementerio de los Elefantes a las 21.10. Sin dudas, una gran cartelera de viernes, con River “haciendo barra” —como se decía antes— por Colón en la pelea del título.

Si bien no se emplazó en la última rueda de prensa, Osella sabe que sólo puede respirar si le gana al Boca de Russo. En medio del temblor que generó la goleada en el Parque Independencia, el DT de Colón patea el tablero con seis cambios y —de yapa— modifica el dibujo táctico.

— 1) Alex Vigo suplantará a Gastón Díaz.

— 2) Bruno Bianchi debuta en reemplazo de Rafael García.

— 3) Tomás Chancalay va por Rodrigo Aliendro (expulsado: dos fechas afuera).

— 4) Marcelo Estigarribia ingresará en lugar de Federico Lértora.

— 5) Fernando Zuqui entra por la “Pulga” Rodríguez.

— 6) Wilson Morelo será el único “9” en lugar de Lucas Viatri.

Enfrente, un rival que la tiene clara: Boca tiene que ganar para no dejar a River con la posibilidad de ser campeón anticipadamente. Un empate del Xeneize le daría la chance al Millonario de consagrarse con una victoria frente a Defensa y Justicia (sábado a las 19.40 en el Monumental), mientras que si su rival pierde le bastará con un empate para levantar el trofeo. Eso sí: si los de Miguel Ángel Russo ganan, igualarán la línea de 45 puntos y le pondrán presión al conjunto de Marcelo Gallardo.

“La idea de cinco volantes es que Chancalay y Esparza puedan jugar mano a mano con Villa y Salvio, por ahí pasará la clave del juego que es no dejarlo pensar a los rapiditos de Boca”, se dice en el Mundo Colón.

En el fondo, vuelve Alex Vigo (tiene velocidad para pasar) y debuta Bruno Bianchi en lugar del charrúa Rafa García. El volante tapón será Fritzler, con Zuqui a la derecha y Estigarribia a la izquierda.

Y arriba, con el mejor promedio de gol que cualquiera de sus compañeros de ataque, estará el colombiano Wilson Morelo.

A priori, el empate no le sirve a ninguno de los dos en el Cementerio de los Elefantes. Porque si Boca quiere quemar cartuchos, deberá ganar y tirarle la presión a River. Y en el caso de Colón porque debe volver a sumar de a tres, algo que hace mucho no consigue en la Superliga y que necesita imperiosamente.

¿Cómo llegan?

Colón viene de ser goleado por Newell’s en Rosario y no conoce la victoria desde hace siete partidos (cinco derrotas y dos empates), por lo que marcha antepenúltimo en el torneo con 18 puntos y está en zona de descenso (1.123 de promedio). Boca, en cambio, ganó cuatro (el último por 3-0 sobre Godoy Cruz) y empató uno desde el reinicio. Es escolta con 42 unidades.

Cifras: 77 Partidos

Son los que disputaron en Primera División con 44 victorias del Xeneize, 17 del Sabalero y 16 empates. El último fue el 30 de septiembre de 2018 con victoria azul y oro por 3-1 en la fecha 7 de la Superliga 18/19, de la mano de los tantos de Lisandro Magallán, Mauro Zárate y Carlos Tevez (descontó Gonzalo Bueno).