La revolución Boca en el centro de Santa Fe

Como es costumbre en el interior del país, el más requerido por todos en Santa Fe fue el “Apache” Carlos Tevez. Ni bien termina en el Brigadier, el plantel de Russo se vuelve en chárter.

A lo Boca, el plantel xeneize llegó a su hotel en Santa Fe para la previa con Colón y lo esperaba mucha gente. Como siempre, la figurita más buscada por los hinchas fue Carlitos Tevez: se sacó fotos, firmó camisetas y se abrazó con varios.

A lo Boca, el plantel xeneize llegó a su hotel en Santa Fe para la previa con Colón y lo esperaba mucha gente. Como siempre, la figurita más buscada por los hinchas fue Carlitos Tevez: se sacó fotos, firmó camisetas y se abrazó con varios.

En el mismo hotel, Izquierdoz se refirió a la competencia interna, cuando le consultaron por las variantes en la zaga central. “Tenemos dos muy buenos jugadores por puesto. Cada uno aporta lo suyo, empujamos para adelante y después el técnico decide”, afirmó en la llegada a Santa Fe.

El defensor hizo referencia a Lisandro López, Junior Alonso, Carlos Zambrano y Gastón Ávila, y destacó que “hay que tratar de no cometer errores”. Además, agregó: “Si yo no juego, hay compañeros que lo están haciendo muy bien y están preparados para hacerlo. Puede entrar cualquiera”.

Con respecto al arranque del equipo en el año, Izquierdoz fue elogioso. “Fuimos de menos a más, cada vez con una versión un poquito más mejorada del equipo. Vamos por buen camino. Ahora tenemos el cierre del torneo y el inicio de la Copa Libertadores, objetivos muy interesantes”, manifestó.

Antes, en Aeroparque, el que habló fue Franco Soldano, delantero de Boca, quien dejó en claro que no se deja intimidar por la presión de necesitar de un triunfo sí o sí en el próximo partido ante Colón. Si el Xeneize deja puntos en Santa Fe, a River le alcanzará con una victoria contra Defensa y Justicia mañana sábado para quedarse con el título.

“La obligación de ganar la tenemos siempre. El objetivo grupal es seguir consolidando el juego, seguir mejorándolo. A nivel personal, aprovecho la oportunidad, sumando minutos a uno le da confianza”, expresó el atacante en rueda de prensa.

Luego, volvió a hacer hincapié en que buscan mejorar el nivel del equipo: “Tenemos que ganar por el solo hecho de ser Boca, en todas las competencias. Hay un competidor que está pasando por un buen momento, pero nosotros tenemos que hacer nuestro torneo.

Venimos priorizando mejorar el funcionamiento, lo venimos logrando. Cuando mejor juguemos, más fácil va a ser obtener los resultados”.

Por otra parte, Soldano le restó importancia a jugar antes que River. “Es cuando el fixture lo disponga”, dijo. Y, también se mostró entusiasmado con la doble competencia que afrontarán a partir de la semana que viene, con su participación en la Copa Libertadores: “Nos preparamos y entrenamos para eso. Hemos hecho una pretemporada muy buena. Físicamente hemos demostrado que somos un equipo muy intenso. Tenemos baches que corregir”.

“Son lindos desafíos. En Boca tenés que ganar siempre, el partido que juegues, el torneo que juegues. Hoy tenemos esa obligación de seguir sumando para mejorar nuestro rendimiento, no perderle pisada al puntero. Después, que el puntero haga su trabajo. Si lo puede hacer un poquito para nosotros, mejor”, agregó.

Por último, prefirió no entrar en comparaciones con Darío Benedetto, ex delantero del Xeneize: “No vine a reemplazar a nadie. Vine a hacer mi trabajo. Darío fue un grandísimo goleador, ha hecho un grandísimo trabajo. Si me comparo con él, saldría perdiendo. Vengo a sumar desde donde me toque. Hoy, con continuidad. Lo estoy disfrutando mucho. Tengo mucho por mejorar, pero con la confianza y los minutos seguramente estaré más cerca de llegar al punto que quiero”.

Los dirigidos por Miguel Ángel Russo regresarán en un vuelo chárter luego del partido y el domingo viajarán a Venezuela para el debut en la Copa Libertadores. Allí Boca visitará a Caracas, el martes a las 21.30, por el Grupo H (también están Libertad de Paraguay e Independiente Medellín de Colombia).

“Soy un agradecido y siempre me sentí identificado con Unión que me dio la posibilidad de dar mis primeros pasos en Primera, pero siempre fui muy respetuoso con la gente de Colón. Esto es un juego de equipo, si pensaría solamente en mí, me hubiera dedicado al tenis”. Franco Soldano, ex Unión, hoy en Boca