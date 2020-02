https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 28.02.2020

Arribó este viernes desde la localidad de Recreo. Ingresó con síntomas de fiebre y tos. Por el momento está en un área de aislamiento clínico. Los resultados para conocer si es positivo o no del virus Covid-19 se conocerán entre el martes y miércoles, tras ser analizados por el Instituto Malbrán.

Está internada en el hospital Iturraspe Una mujer de 35 años que llegó de Japón es el primer caso sospechoso de coronavirus en Santa Fe

Este viernes Francisco Villano, director del hospital Iturraspe, confirmó que una paciente fue internada en el nosocomio una mujer de 35 años con clínica y nexo epidemiológico compatible con el Covid-19 (coronavirus). La mujer en las últimas semanas había estado en la ciudad de Osaka (Japón) y hace 48 horas llegó a Recreo, su ciudad natal.

“Llegó al hospital con síntomas de fiebre y tos. Esa situación hizo que la atendamos directamente en el área de aislamiento clínico”, informó Villano, en diálogo con El Litoral, y aseguró que es un caso sospechoso por la sintomatología y más aún por haber estado en un país como Japón que tiene circulación de coronavirus.

Este viernes se le realizaron a la paciente los análisis clínicos de rigor. “En el hospital se la aisló, se le hicieron los análisis de rutina, una placa radiográfica por su sintomatología respiratoria y se le extrajo hisopado como dicta el protocolo”, detalló Villano. Estos estudios fueron enviados al Instituto Malbrán, donde serán analizados para conocer si es positivo o no del virus Covid-19. Los resultados finales se conocerían entre el martes y miércoles próximos.

Periplo

La mujer previo a pisar suelo argentino voló desde Osaka e hizo escala en Los Ángeles (Estados Unidos) y luego aterrizó en el aeropuerto de Ezeiza. “Según la información que tenemos es que en Los Ángeles se le controló la fiebre y no tenía, y al llegar a Argentina no se le hizo ningún control”, comentó el director del Iturraspe. La paciente llegó a Recreo asintomática (sin fiebre ni tos), empero, “a las 24 horas comenzó a tener síntomas respiratorios y eso nos pone en alerta”, indicó Villano.

Por el momento, según evaluó el director, “la paciente se encuentra en buen estado general. Durante las primeras 48 horas la vamos a mantener en aislamiento y a partir de ahí se evaluará si al aislamiento lo puedo continuar en su domicilio, por supuesto con un contacto directo para conocer si se agrava o no la situación”.

En Osaka

Justamente en Osaka, donde estuvo de viaje la mujer de Recreo, se dio un caso que desconcertó a las autoridades de Salud de Japón: una mujer recibió el alta médica el 1 de febrero pero no fue sometida a una prueba para determinar si todavía estaba contagiada con el virus. Los días siguientes los pasó en su casa y el 6 de febrero empezó a tener síntomas y se le hizo una prueba por coronavirus y dio negativo.

El 19 de febrero, comenzó a sentir dolor de pecho y dolor de garganta y el 26 de febrero se sometió a otra prueba de coronavirus, que dio positivo.

Acciones de prevención en la provincia

La Directora provincial de Epidemiología Carolina Cudós, se refirió este viernes en cómo se está trabajando en Santa Fe en relación al Coronavirus. “El protocolo es a nivel nacional, por ende nosotros trabajamos con el mismo, adaptado a la provincia de Santa Fe.



El aeropuerto de mayor riesgo es el de Rosario, porque es una vía alternativa a Ezeiza. Ejemplo: si un avión que viene de Italia y no pueda aterrizar allí, Rosario es la primera alternativa”, comentó.



El protocolo nacional, entre otras cosas, consiste en no tomarle la temperatura a todos los pacientes, porque eso ya está demostrado que no sirve por dos cuestiones principales: que el paciente pueda estar incubando la enfermedad y no tener síntomas en ese momento; y la otra, que la persona pudo haberse tomado un antitérmico y no tener fiebre. Entonces esta toma de temperatura ya demostró a nivel mundial que no tiene ningún impacto.

“Lo que sí se hace es una planilla -agregó Cudós- es un diagnóstico autoreferenciado: de dónde vino y si tiene algún síntoma. Allí mismo se deja un contacto por si ese paciente luego tiene síntomas y consulta, y de esa manera tener toda la lista de pasajeros para poder ver que ninguno esté enfermo”.